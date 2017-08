Mark Hughes: "Estamos acostumbrados a los comienzos difíciles"

Mark Hughes sabe que no será un inicio fácil el del Stoke | Foto: Stoke Web Oficial

Del Stoke City que apuntaba, quizás, a clasificar a algún torneo europeo a comienzos de la pasada Premier League, nada queda. Las expectativas han bajado muchísimo, e incluso sus propios fanáticos reconocen que el objetivo más terrenal para este equipo debe ser el de permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés.



Para complicar aún más las cosas, Stoke deberá visitar al Everton de Wayne Rooney en la primera jornada, y luego recibirá al Arsenal, Chelsea y Manchester United en sus primeros tres juegos como local en el bet365 Stadium. Sin duda alguna, un inicio para nada auspicioso.



Consciente de esto, Mark Hughes siente que es la oportunidad perfecta para la plantilla de impresionar y mejorar los decepcionantes resultados obtenidos durante la última temporada ante los equipos más grandes de la competencia: "Tenemos otros comienzo difícil, lo cual no es una gran sorpresa porque ya estamos acostumbrados".



"La clave, desde nuestro punto de vista, es comenzar mejor que en años anteriores, porque si podemos lograr esto, entonces cuando vayamos a los partidos donde la gente espera que ganemos, estaremos en una posición muy fuerte", reconoció el entrenador.



"Digo que los top 6 fueron muy fuertes la última temporada, y creo que la mayoría de los clubes tuvieron problemas contra esos equipos, no sólo nosotros. Tuvimos dos empates con Manchester United y uno con el Manchester City, los cuales fueron mejores que la mayoría, pero el hecho de que no pudimos vencer a ninguno de los top 6 tal vez le dio a la gente la idea de que nuestra temporada no fue tan buena como en años anteriores".



Por último, Hughes sentenció: "Sabemos que es difícil competir contra esas escuadras, pero si, llegado el día, podemos lograrlo, lo cual es muy difícil, entonces podremos sorprender a la gente, lo cual espero que logremos en las próximas semanas".