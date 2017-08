Pellegrino: "Creo que estamos preparados, esperamos tener un buen rendimiento"

Mauricio Pellegrino se prepara para su debut en la Premier. Foto: Matt Watson - Southampton.

Mauricio Pellegrino quiere que su Southampton inicie la campaña en la Premier League con un resultado positivo el sábado y no piensa en otra forma de hacerlo. Los Saints reciben a Swansea City en el St Mary's y el entrenador quiere que su equipo aproveche al máximo la ventaja de comenzar en casa.



"Esperamos tener un buen rendimiento", comenzó diciendo Pellegrino. "Creo que estamos bien preparados. No tenemos otra posibilidad que ganar nuestro primer partido, este es lo único. Tenemos que aprovechar al máximo y tratar de ganar este partido y hacerlo lo mejor posible delante de nuestros propios aficionados".



El conjunto de Paul Clement se interpone en el camino de Pellegrino y su primera victoria en la Premier League como jefe de los Saints y el argentino es más que consciente de la amenaza que enfrentará su equipo.



"Creo que será muy duro", continuó. "Swansea es un buen equipo. Están bien equilibrados y tratan de mantener la pelota. Tienen grandes jugadores, pero creo que tenemos la fuerza para competir con ellos. Estoy tranquilo porque he visto entrenar a los jugadores de una buena manera. He estado satisfecho con lo que he visto".

Pellegrino quiere aprovechar la localía | Foto: Southampton.

Además, Pellegrino reveló que Virgil van Dijk, quien solicitó el transfer request para salir del club, no será de la partida en Southampton. Cuando se le preguntó si se presentaría contra los Swans, el manager de los Saints respondió: "No, esta semana tuvo problemas con un virus, no pudo entrenar en los últimos dos días".

"Esperamos que vuelva a entrenar con nosotros porque necesitamos al jugador, los necesitamos a todos. Esperemos que pueda cambiar su punto de vista para estar con nosotros porque necesitamos al jugador, Virgil es un jugador importante y lo necesitamos", afirmó el entrenador Argentino.

"El club fue claro desde el principio, no podemos controlar cada situación, podemos decidir nuestra dinámica dentro del club. Virgil es parte de nuestro club, él tiene un contrato, pero ahora estamos esperando", añadió Pellegrino.