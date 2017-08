Previa Chelsea - Burnley: distintos objetivos, misma ilusión

Google Plus

Foto: Chelsea FC

El verano llega a su fin, síntoma de tan mala noticia es que la Premier League, al igual que el resto de competiciones, vuelve a echar a rodar. Es obvio que a nadie le gusta que acabe el verano y mucho menos las merecidas vacaciones que todos tenemos el derecho de tener y sobretodo de disfrutrar, pero... ¿quién no tenía ganas de que volviera la mejor liga del mundo?

El vigente campeón de la Premier League, el Chelsea FC, se enfrentará en la jornada inaugural del campeonato inglés al Burnley FC en el estadio londinense de Stamford Bridge a las 15:00 hora inglesa, una hora más en España y unas cuántas horas de diferencia negativa en Sudamérica. Ambos equipos buscarán iniciar la temporada con el pie derecho consiguiendo los tres puntos, o un empate, que no sería para nada un mal resultado en el caso del humilde combinado visitante. El Chelsea, no podrá permitirse un tropiezo nada más empezar el campeonato liguero.

Partido de pretemporada fremte al Arsenal. | Foto: Chelsea FC

140 millones para volver a ser campeones

El vigente campeón de la Premier League, ha invertido a lo largo de este mercado estival la escandalosa cifra de 140 millones de euros en tan sólo tres hombres: Antonio Rüdiger, Tiemoué Bakayoko y Álvaro Morata. Estos tres hombres, han reforzado todas y cada una de las posiciones que quedaron huérfanas tras las marchas del mítico capitán John Terry, Nejamaja Matic y la inminente marcha del delantero hispanobrasileño Diego Costa.

A excepción de estas tres marchas que además han sido reemplazadas por hombres de gran calidad y nivel, el conjunto dirigido por el técnico italiano Antonio Conte ha sido capaz de conservar el bloque que les hizo ser campeones de la liga inglesa la temporada pasada. Los blues han vivido un verano muy tranquilo en cuánto a rumores sobre posibles bajas importantes se refiere y esperan que de cara al final del mercado, siga siendo de esta manera pues consideran que tener un bloque tan unido tanto dentro como fuera del campo es vital a la hora de alcanzar grandes metas, como las que tiene el club londinense en propiedad del magnate ruso Roman Abramovich.

Expulsión de Pedro durante la Community Shield | Foto: Chelsea FC

Quedarse en la Premier, único objetivo

El FC Burnley, al igual que la temporada pasada, continúa con el mismo objetivo: mantener la categoría una temporada más, como ya hicieron el curso anterior. Su objetivo no es para nada fácil y por si no fuera suficiente, The Clarets ha perdido durante este mercado de fichajes a sus dos principales activos la temporada pasada: Michael Keane y Andre Gray. Ambos jugadores ingleses sellaron sus pases al Everton y al Watford, respectivamente, por cantidades superiores a los veinte millones de euros.

El conjunto entrenado por Sean Dyche deberá hacer frente a la siguiente campaña sin sus dos referencias la temporada pasada, no obstante; el técnico inglés se muestra optimista de cara a la siguiente temporada puesto que considera tener plantilla suficiente para mantenerse en la Premier League. Además, añadió que de cara al final del mercado.

Foto: FC Burnley

Dispares precedentes

La temporada pasada, ambos equipos tuvieron el placer de enfrentarse en un total de dos ocasiones. La primera de ellas tuvo como vencedor al que posteriormente terminaría por coronarse como campeón de la Premier League, que goleó por 3-0 al Burnley. Por otro lado, unos cuántos meses después volvieron a enfrentarse, ésta vez firmaron las tablas y empataron a uno en Turf Moor, estadio del Burnley.

Chelsea y Burnley enfrentándose la pasada campaña | Foto: FC Burnley

Posibles onces Chelsea FC vs FC Burnley

Al encontrarnos en el inicio de la temporada, será muy difícil adivinar los que serán los posibles onces con los que debutarán en este nuevo curso, sin embargo; parece que ambos técnicos utilizarán sus onces de gala junto a sus respectivos sistemas de juego predeterminados.