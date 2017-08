Conte: "Somos los campeones y todos intentarán dar el 120% contra nosotros"

Conte se mostró más que satisfecho con sus dirigidos. Foto: Getty.

El entrenador de los Blues habló con la prensa en Cobham mientras su equipo se prepara para comenzar la defensa del título en la Premier League. Antonio Conte no le escapó a nada, toco varios temas a lo largo de la conferencia, incluyendo los próximos desafíos para el equipo y el proceso de adaptación de alguno de los nuevos fichajes.

"Podría ser que Rüdiger vaya de arranque"

Chelsea recibirá en Stamford Bridge al duro Burnley, al cual los Blues enfrentarán sin nombres como los de Moses (suspendido) y Pedro (lesión), pero que si podría ver en acción al recién llegado Antonio Rüdiger.

"Pedro no está disponible porque está sufriendo una lesión tras el partido con Arsenal y no fue capaz de recuperarse, es un golpe en el tobillo. No contamos con Moses por un juego, podría ser una oportunidad para que Rudiger vaya de arranque. Me ha impresionado hasta ahora, es un buen jugador. Es fuerte físicamente, tiene buena personalidad y gran técnica", afirmó el técnico italiano.

Rüdiger podría ir de titular | Foto: Chelsea.

El carácter competitivo de la Premier League, y el hecho de que los Blues llegan como campeones, lleva a que Conte sea muy consciente de lo que puede esperar cuando su equipo salga al campo de juego.

"Honestamente, estoy contento porque estamos trabajando muy bien con el equipo y con este grupo de jugadores", explicó. "Su compromiso es increíble, incluso mejor que la temporada pasada y estoy muy contento porque estos jugadores están trabajando muy duro. Estamos tratando de mejorar".

"No sé si esta temporada será más difícil que la temporada pasada. Por supuesto, somos los campeones y tenemos que enfrentar cada juego de la manera correcta. Los otros equipos intentarán dar el 120 por ciento contra nosotros, así que tenemos que prestar mucha atención en cada partido, tener el enfoque correcto y jugar con la intensidad adecuada", añadió Conte.

"Creo que cuando empiezas una nueva temporada es muy importante pensar en nosotros mismos y no en otros. Evaluar a los otros equipos no es importante para nosotros. Sabemos muy bien que en Inglaterra hay seis equipos listos para luchar por el título, eso es normal, y creo que esta temporada va a pasar", agregó el entrenador.

Conte disfrutando de los entrenamientos con sus jugadores | Foto: Chelsea.

Sin duda alguna, un equipo que ha estado muy activo en el mercado de transferencias es Everton, al cual Chelsea recibirá en Stamford Bridge a finales de este mes. Conte cree que el equipo de Merseyside será una gran amenaza esta temporada.

"Creo que Everton es un equipo realmente bueno con un equipo fuerte", agregó. "Tienen a Koeman que es un buen entrenador y que están tratando de dar otro paso para tratar de luchar por el título y la Champions. Me gusta esto porque tener muchos equipos haciendo eso aumenta el nivel de la liga".

"Morata está trabajando bien y ha mejorado mucho en los últimos 10 días en lo físico"

Además, Conte habló sobre sobre la adaptación de Álvaro Morata al club, a su estilo de juego y al rol que debe cumplir: "Es normal para los jugadores que cuando empiezan a trabajar conmigo necesiten tiempo para adaptarse a nuestro estilo. Está trabajando bien y ha mejorado mucho su condición física".

"Él está empezando a entender lo que quiero de él durante el juego, pero seguro que necesita tiempo para adaptarse. Para mí, el delantero tiene un papel muy importante y es importante para ellos entender qué posiciones quiero que ocupen. Este papel es más difícil de adaptarse que otros", agregó Conte