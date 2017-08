Frank de Boer: ''Vamos a jugar de diferentes maneras''

Google Plus

El técnico holandés se estrena como técnico en la Premier League. Foto: Crystal Palace.

Empieza una nueva temporada en la Premier League, y para algunos es la primera de todas. Como Frank de Boer, que debuta en la liga inglesa ante su afición, en Selhurst Park, contra un equipo que busca la tranquilidad durante este año. El proyecto del Crystal Palace está en manos del holandés.

''Nos adaptaremos a las circunstancias del partido'' El ex jugador del Barcelona entre otros, dio su primera rueda de prensa previa al partido de liga. Y entre otras cosas afirmó que no tiene un planteamiento único para su equipo, que alternará jugadores y sistemas como mejor le convenga en cada partido o en cada situación del partido. No ha dado pistas claras de cara al partido de la primera jornada con el Huddersfield Town, pero sí está interesado en enfatizar que la forma de juego de su equipo dependerá de la circunstancia del choque.

''Todo el mundo piensa que jugar con un sistema 3-4-3 puede ser aventurero, emocionante o arriesgado, pero con ese tipo de juego se puede defender con cinco jugadores'', analiza el holandés, que piensa que es relativo que con ese sistema de juego que ha planteado el Crystal Palace durante la pretemporada sea únicamente ofensivo.

De Boer quiere triunfar a toda costa ante un equipo como el Crystal Palace. Foto: Getty Images.

''Si el equipo tiene mucho la pelota, es muy ofensivo. Pero si no tiene la posesión del juego y estás cayendo atrás, entonces es más defensivo. Se puede ver y jugar de diferentes maneras, dependiendo de cómo el entrenador de cada equipo esté estableciendo su equipo, ya que se adaptan a sus métodos'', analiza el ex entrenador del Inter de Milan y Ajax.

Ante el Huddersfield, el míster de los águilas no ha dado una pista definitiva de cómo va a jugar su equipo. Quiere la victoria sobre un juego que se adapte a cada momento del partido: ''Queremos tratar de dominar el juego, pero tenemos que ser realistas y aunque queremos ser sólidos hay que ir con cuidado. La Premier League está lleno de equipos buenos. El Huddersfield tiene sus armas e ilusión, y eso es peligroso''.

Así las cosas, De Boer quiere estrenarse en Premier League con una victoria ante un equipo que, a priori, será rival del Crystal Palace en la lucha por la permanencia. El entrenador holandés podrá contar con todo el equipo salvo los lesionados Puncheon, Jonathan Williams y Connor Wickham.