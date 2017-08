El Liverpool se estrella sobre el final

Google Plus

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold (Gomez, min. 90+1), Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Wijnaldum; Salah (Milner, min. 86), Firmino (Origi, min. 81), Mane.

Si el inicio de la Premier League es un avistamiento de lo que se verá el resto de la temporada, entonces el panorama es más que prometedor. Ayer Arsenal y Leicester se cayeron a goles en Londres (7 en total), y hoy en Vicarage Road fueron 6 las anotaciones que se realizaron en el encuentro entre Watford y Liverpool, con 3 para cada lado.

Ambos equipos llegaban absolutamente frescos a la jornada tras haber hecho su pretemporada, aunque los locales tenían más que demostrar con su nuevo entrenador Marco Silva, quien reemplaza a Mazzarri, mientras que el Liverpool de Klopp parecía más firme aunque con la mente puesta en el mercado por la situación de Coutinho.

El partido inició con un vertiginoso ritmo y ya en los minutos iniciales el Watford avisaba con el 'tucu' Pereyra, quien se internó al área desde el sector izquierdo para soltar un remate que se fue desviado por Lovren en una barrida milagrosa de Lovren, evitando así el gol. De inmediato los locales se pusieron arriba apenas al minuto 8, luego de que Okaka se metiera hasta el área chica para cabecear en el primer palo un balón centrado por Holebas, proveniente de un tiro de esquina derecho, que no pudo repeler después Mignolet.

El Watford siguió atacando tras el gol y estuvo a punto de conseguir el segundo en una salida providencial de Mignolet. No obstante, la respuesta de los rivales no se demoraría, y ya al minuto 29 el Liverpool conseguía el empate transitorio en una espectacular jugada de conjunto que armaron Emre Can y Mane, luego de que el alemán sirviera el balón con un toque rápido al área donde se internaba su compañero y así el senegalés pudiese quedar solo frente al portero para definir con un remate colocado al palo lejano.

Foto: Liverpool FC

Esa ventaja le duraría tan solo 3 minutos a los 'reds', pues a los 32 minutos el Watford volvería a pegar duro en el área rival, nuevamente desde la banda derecha, pero ahora con un centro rastrero de Amrabat que intentó despejar frente a su arco Alexander-Arnold, pero en ese intento le pegó el balón a su compañero Matip, dejando el esférico muerto en el área chica para que el francés Doucoure solo lo empujara hasta el fondo de la red.

El primer tiempo terminaría de transcurrir con un ritmo más bajo, pero con el Liverpool sobre todo insistiendo en llegar al área contraria para generar peligro. De esta manera el conjunto local se iba al descanso con una ventaja trabajada, en parte gracias a los errores de la defensa rival, mientras que los visitantes estaban obligados a mejorar en lo ofensivo para la segunda mitad y así tratar de remontar.

El segundo tiempo tampoco inició con los rojos embistiendo a los contrarios, pero la presión ejercida logró que al minuto 54 Salah se pudiera internar al área tras un pase filtrado para luego ser torpemente derribado por el portero Gomes en una acción en la que salió tarde a buscar el balón, cometiendo así un penal que al minuto (55') ejecutaría acertadamente Firmino con un remate rastrero al palo izquierdo para poner el 2-2 en la pizarra.

Foto: Liverpool FC

Y dos minutos más tarde (57') el Liverpool se iría por primera vez al frente en el marcador, luego de que Firmino recepcionara un pase aéreo filtrado que agarró fuera de su arco a Gomes, por lo que el brasileño elevó el balón en un remate de vaselina que finalmente conectó en el área chica Salah para enviar el balón al fondo.

En lo inmediato el conjunto 'red' siguió atacando y pudo generar algún gol en las varias llegadas que tuvo, incluso enviando el balón al travesaño en una ocasión, pero no alcanzó a concretar. Justo fue esa falta de concreción la que terminó por tumbar al Liverpool en los minutos finales.

El último gol del partido cayó en el tiempo agregado (90+3), desde otro tiro de esquina derecho, en otro error defensivo de los visitantes. en una acción confusa entre Richarlison y Wijnaldum cuando ambos fueron a buscar el balón al primer palo, éste quedo muerto en la izquierda del área chica, donde rápidamente el propio Richarlison lo remato al arco aunque allí fue desviado por Mignolet justo a su travesaño, y en su mala fortuna el balón quedó en la línea de gol donde Britos lo empujo con todo el cuerpo en su forcejeo con el portero belga.

Foto: Premier League

Así acabó el partido con un Watford que vio luz sobre el final y alcanzó a revivir tras haber dado por perdido el encuentro, en contraparte a un Liverpool que tenía los tres puntos ya en el bolsillo pero los perdió gracias a sus errores defensivos.

Ahora el Watford deberá visitar al Bournemouth en la próxima fecha, mientras que el Liverpool deberá jugar su play off de Champions frente al Hoffenheim entre semana para luego recibir en Anfield al Crystal Palace, donde no se puede volver a dar el lujo de fallar.