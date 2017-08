El valiente discurso de Ryan Atkin | Foto: EFL

Estamos en el siglo XXI, pero por desgracia, para muchos, no es fácil hablar abiertamente de su homosexualidad. En muchas ocasiones, las críticas, y la desaprobación están a la orden del día. Si llevamos esto al mundo del fútbol es, si cabe, más complicado.

Todavía, hoy en día, muchos futbolistas no se atreven a dar el paso ‘por miedo al que dirán’, sin embargo, el árbitro inglés Ryan Atkin ha decidido hablar abiertamente de su homosexualidad para ayudar a combatir la homofobia en el fútbol: “Ser gay no tiene ninguna importancia cuando se trata de arbitrar un partido de fútbol. Pero si hablo de igualdad y de diversidad, voy a mencionar que soy gay porque es lo pertinente", aseguró en declaraciones al medio inglés Sky Sport. “Creo que ser tu mismo, sin miedo, te hace más feliz y a la vez una mejor persona”.

A pesar de hablar abiertamente de su homosexualidad, el colegiado inglés de 32 años, que arbitra como cuarto árbitro en la Premier League y como árbitro principal en la Premier, aseguró que antes de esta entrevista, “algunos” de sus “colegas ya sabían de mi sexualidad, y me tratan igual y con respeto. Estoy seguro de que aquellos que aún no lo saben lo aceptarán igual. No quiero pensar en la posibilidad de no ser aceptado” Además, quiso resaltar que “he encontrado a funcionarios dentro del fútbol que son muy abiertos de mente, es algo de lo que podemos estar orgullosos.

Ryan Atkin ha hablado abiertamente de su homosexualidad | Foto: Sky Sport

Atkin: "La homofobia sigue siendo un 'problema', pero las cosas están mejorando" Continuó Atkin, árbitro de 32 años, afirmando que “la homofobia sigue siendo un problema, pero las cosas están mejorando y aquellos que necesitan educación generalmente cambian su manera de pensar una vez que han sido conscientes de que su comportamiento es inaceptable en la sociedad”, afirmó.

El hecho de que muchos futbolistas no hablen de su homosexualidad, asegura Atkin, es por miedo: “todos tenemos miedo de lo desconocido. Nos gusta saber qué va a pasar, y nos gusta tener el control. Creo que esto es innato en nosotros como seres humanos. Todos queremos llegar a un lugar donde todos podamos ser nosotros mismos, incluyendo los jugadores gays. Si en una entrevista se les hace una pregunta que tiene que ver con su vida personal, o no la mencionan o tienen que pensar muy cuidadosamente lo que van a decir. Sé que yo he hecho lo mismo en muchas ocasiones. Esperemos que poco a poco, se pueda hablar abiertamente”, apuntó.



Atkin "Al no hablar de mi homosexualidad, sentí que estaba perdiendo tanto que quería compartir..." Cuando hecha la vista atrás, en ocasiones, Ryan Atkin se arrepiente de no haber sido el mismo: “Me mudé a Londres desde mi ciudad natal, Plymouth en 2006 y mirando hacia atrás, me arrepiento de algunas cosas. Perdimos a mi tía de cáncer ese mismo año y nunca conseguí decirle a tiempo como estaba cambiando mi vida. Sé que ella habría estado orgullosa, y me habría amado igual. No se lo conté a mi madre hasta 2014. Ella estaba visitando Brighton para ver a la familia y durante la cena, pensé que "ahora o nunca". Sentí que estaba perdiendo tanto que quería compartir... básicamente estaba mintiéndole por no decir la vedad y ella merecía algo mejor. Tomé un gran trago de vino y se lo dije”, comentó Atkin.

Ryan Atkin durante un partido | Foto: Sky Sports

Atkin: "Para cualquier campaña sobre inclusión se necesitan modelos a seguir" Atkin, quiso resaltar también la importancia de tener un referente: “Para cualquier campaña sobre inclusión y diversidad, se necesitan modelos a seguir: las personas se relacionan con ellos y desarrollan una mejor comprensión. Para mí, mi propio modelo en el fútbol ha sido Howard Webb (es accesible, conocedor y muy cercano a la gente). Es alguien a quien he tenido el privilegio de conocer".



Atkin: "Los árbitros recibimos críticas por muchas razones, pero la orientación sexual no puede ser una de ellas" Para Atkin, lo importante, debe ser lo que haces en tu trabajo, y como lo haces, no el hecho de ser homosexual para valorar si tus competencias son buenas o malas, como, en muchas ocasiones ocurre: “Los árbitros obtienen un montón de críticas por muchas razones, pero su orientación sexual no puede ser una de ellas. Yo mismo nunca he sido víctima de homofobia, sin embargo, soy consciente de que otros si lo han sido. Por lo tanto, en el futuro, el mayor desafío al que nos podríamos enfrentar como un árbitro abiertamente gay sería lidiar con la homofobia”. Atkin cree que, poco a poco, la homofobia se irá erradicando: “la FA y los clubes ya están demostrando su fuerza para hacer frente a cualquier incidente en el que se presente la homofobia. En el peor de los casos, si la gente sabe que lo que está diciendo o haciendo es inapropiado, se tratará en consecuencia. Ha habido ejemplos en los que las personas han hecho comentarios racistas en los clubes de fútbol y han sido sancionados de por vida. Una observación o acción deliberadamente homofóbica también debe ser castigada de manera apropiada”.

Atkin durante un partido en las divisiones inferiores de Inglaterra | Foto: Sky Sport

Atkin, concedió esta entrevista para promover la campaña Rainbow Laces (‘cordones arcoiris’), realizada por Stonewall una asociación que apoya a la comunidad LGTBI y que trata de sensibilizar al público con un lenguaje contrario a la homofobia en el fútbol y los comportamientos discriminatorios y apoyada por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y de la Premier League

Los jugadores de la Premier, concienciados contra la homofobia | Foto: Sky Sports

De hecho, desde hace varios años, una jornada de liga, los futbolistas llevan cordones arcoiris en sus botas para concienciar a la sociedad y apoyar a las personas LGTBI.

Atkin: "El fútbol une a la gente y la comunidad LGTBI no es diferente" Por último, Ryan Atkin animó a la gente a apoyar “independientemente de la sexualidad, raza, religión o habilidad a involucrarse en el deporte, ya sea jugando o arbitrando. El fútbol reúne a la gente, y la comunidad LGBT no es diferente. He sido muy afortunado de ser recibido en la familia de los Titanes de Londres, algo que me ha ayudado enormemente en mi desarrollo personal. Los equipos de LGBT son entornos muy alentadores: puedes jugar al fútbol con gente que tiene intereses similares y no serás juzgado por quien eres”, concluyó..

La FA y la Premier League no han dudado en apoyar a Ryan Atkin Desde la FA, se han mostrado encantados con la ‘valentía' de Atkin: “La FA apoya completamente a Ryan. Nuestro papel es apoyar a todos los árbitros, ayudarles en su desarrollo, maximizar su potencial pero, sobre todo, ayudarles a que sus experiencias sean positivas”, manifestó Neale Barry, el jefe de los árbitros en la FA. “Claramente es un salto a lo desconocido. En el fútbol profesional inglés sabemos muy bien que no hay ningún homosexual declarado y que nunca ha habido uno entre los árbitros”, concluyó.

Sin duda, valiente gesto de Ryan Atkin, que ha declarado abiertamente su homosexualidad para luchar contra un tema que, por desgracia sigue siendo tabú en el mundo del fútbol.