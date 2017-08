Klopp sobre el empate en Watford: "Pudimos hacerlo mejor, pero la victoria habría sido merecida"

La acción del último tanto del partido. | Imagen: www.liverpoolfc.com

La temporada en la Premier League ya está en marcha para el Liverpool y no con el resultado esperado. Los Reds no han podido llevarse la victoria de Vicarage Road por un gol de Miguel Britos en el descuento que puso en 3-3.

El primer encuentro de la nueva Premier ha dejado en evidencia los mismos problemas defensivos del Liverpool que atesoraban al final de la campaña anterior. Dos goles provenientes de sendos córners han lapidado las opciones de los de Anfield, algo que no ha sentado muy bien, lógicamente, a Jürgen Klopp: “En el primer tiempo no tuvimos la suficiente dirección en nuestros ataques”, comentó el alemán sobre los primeros 45 minutos, donde recibió dos tantos. “Lo hicimos mejor en la segunda parte”, declaró Klopp tras el choque.

El entrenador del Liverpool ha comentado también ante los medios tanto el segundo como el tercer gol del Watford. Para el teutón, en ambos casos había fuera de juego y por tanto deberían haber invalidado ambos: “Su primer gol es un centro brillante, una buena carrera y un gran rematador. Vimos su segundo gol y creo que estaba en fuera de juego y además, no teníamos una buena formación. Ellos pueden hacer el centro y es un poco desafortunado para nosotros. Alguien debería haber estado cubriendo a Alberto; podríamos haber hecho las cosas mejor”.

Sin embargo la mayor parte de los problemas del equipo Red se acumularon en los primeros 45 minutos, cuando se vieron superados por el Watford en el campo y en el marcador: “Hubo altos y bajos. El primer partido fuera de casa contra un rival muy físico. Lo hicimos mejor en la segunda mitad”. Pese a eso, consiguieron darle la vuelta a un choque que se puso muy complicado con la derrota al descanso: “La victoria habría sido merecida. Watford tuvo sus momentos pero principalmente en balón parado”.

El balón parado fue lo que terminó por hundir la tarde Red con un gol de Britos durante los minutos finales. Este es un punto que también sufrieron en Anfield durante los últimos años y al que, parece, aún no le han encontrado remedio: “No estoy cansado de hablar de jugadas a balón parado. Tenemos que tratar ese tema”. El gol anotado por el central del Watford también tuvo polémica por la situación del jugador de los Hornets: “El tercer gol fue en fuera de juego. Eso es desafortunado para nosotros. Tuvimos suficientes ocasiones para marcar otro gol”.

Con un buen arranque tras el descanso, Firmino y Salah pusieron al Liverpool por delante en el marcador. Con 2-3, el equipo de Klopp cambió su disposición –también a causa de los cambios- y ese fue el primer error que desembocó en el acoso del Watford: “No estoy contento con el posicionamiento del equipo con 2-3. Necesitábamos empujar”.

Precisamente Salah, uno de los fichajes de este verano, fue el único que debutó de los recién llegados y lo hizo con gol: “Cuando hemos empezado a involucrarle en el juego, hemos sido increíblemente difíciles de defender”.

El último asunto que rodea al Liverpool es Philippe Coutinho. El brasileño, que ha declarado su intención de abandonar el club para jugar en el Barcelona, sigue siendo un quebradero de cabeza para Klopp en las ruedas de prensa: “Soy responsable de todos los jugadores y necesito estar centrado en los jugadores que están disponibles. No puedo decir mucho sobre eso”. Según el reporte del conjunto inglés, el ‘10’ se quedó fuera del viaje a Watford por una lesión en la espalda y eso es lo que defiende el entrenador alemán: “Las razones por las que los jugadores no están disponibles no las puedo cambiar”. Para finalizar, se refirió a la decisión de los propietarios de no vender a Coutinho bajo ningún concepto en este mercado veraniego: “Tengo que aceptar las decisiones de los propietarios. Esto es así y a veces para los jugadores también”.