Los cisnes no despegaron en la jornada inaugural y dejaron algunas dudas

Swansea goleó categóricamente por 4-0 a la Sampdoria en Liberty Stadium y se ilusionaba con un comienzo de ensueño en la Premier League. Mientras que Southampton se impuso 2-0 ante el Sevilla y buscaba redimirse con sus fanáticos tras la campaña irregular de la temporada anterior.

Mucha intensidad y poca contundencia

El encuentro inició muy intenso por parte de los santos que apuntan a tomar mayor protagonismo en la nueva temporada. Mientras que los cisnes se aferraban a generar algún contragolpe para complicarle el panorama al conjunto local.

A los 3 minutos, Cédric Soares se perfiló y los defensores del conjunto galés lo interceptaron. Los santos dominaban el desarrollo del encuentro a través del juego lateralizado y tiros de esquina. Swansea no encontraba su mejor versión colectiva y apenas tuvo algunos chispazos futbolísticos. Dusan Tadic remató y tampoco pudo batir la portería de los cisnes.

Southampton fue más directo, a través del juego asociado dejó en jaque a la última línea del conjunto galés. Los santos dominaban tácticamente a placer, los dirigidos por Paul Clement estaban en serios problemas. Tammy Abraham buscó sorprender con un cabezazo y no fue contundente en el área rival.

A los 18 minutos, Manolo Gabbiadini no remató cómodo a puerta y desaprovechó una clarísima ocasión. Southampton mantuvo su propuesta frontal desde el principio y la falta de contundencia se reflejaba en el empate transitorio sin goles. James Ward- Prowse y Nathan Redmond generaron dos mano a mano, los santos estuvieron cerca de anotar el primero.

Swansea exhibió algunas dudas, los cisnes fueron temporalmente aquel conjunto guerrero de las últimas jornadas de la campaña anterior. Paul Clement quedó preocupado porque su equipo no mostraba argumentos sólidos. Los santos fueron dominadores absolutos en la primera parte, Maya Yoshida remató y el balón rozó el palo derecho.

Los cisnes tuvieron un rendimiento muy discreto, con algunos chispazos puntuales y faltos de fútbol. Los galeses necesitaban un empujón anímico, Tammy Abraham remató de larga distancia y no pudo asociarse con sus compañeros. La tónica del encuentro no cambió, de cara al complemento alguno de los dos deberá corregir algunos aspectos para poder adjudicarse con la victoria.

Las imprecisiones de ambos influyeron en el resultado final

En el complemento, Southampton ingresó más decidido, Nathan Redmond remató de larga distancia y los santos avisaban constantemente que no estaban dispuestos a dar tregua.

A los 53 minutos, Manolo Gabbiadini estaba liado en definición y no aprovechó otra clarísima ocasión. Swansea se mostró muy dubitativo, el rendimiento colectivo no lo ayudaba y sus opciones para concretar un sorpresivo batacazo en St. Mary´s eran escasas. Los cisnes estaban en serios problemas, con poco fútbol y sin argumentos contundentes. Paul Clement se quedó pensativo porque su plan estratégico no funcionaba adecuadamente, tampoco las respondieron algunas individualidades.

James Ward-Prowse, Maya Yoshida y Manolo Gabbiadini fueron los jugadores más participativos del conjunto local en la segunda parte. Southampton tuvo la posesión del balón y sometió a placer al Swansea, el empate sin goles no reflejaba las diferencias entre ambos conjuntos en el campo de juego. El soton apostó por mantener la intensidad en búsqueda de un resultado positivo en casa en el inicio de la nueva temporada.

La tónica del encuentro fue similar al del primer tiempo, partido trabado, intenso y disputado con pocos espacios. El conjunto galés apuntaba a complicarle el debut a Mauricio Pellegrino en la máxima categoría del fútbol inglés, tuvo un encuentro muy discreto y no demostró todo su potencial como en aquella categórica goleada ante la Sampdoria en su último amistoso de pretemporada.

Swansea dejaba escapar una magnífica oportunidad para afianzarse con nuevas certezas en la Premier League, los cisnes afrontan algunas complicaciones y cada contragolpe del soton fue un dolor de cabeza. Paul Clement insistió y apeló al talento individual de cada jugador y tampoco convenció. El conjunto galés intentó por todos los medios romper la igualdad.

Southampton no se rindió y ganaba constantemente el balón desde el mediocampo, con un estilo muy directo. Mauricio Pellegrino se quedaba con sensaciones positivos pese a que sus jugadores no pudieron plasmar su superioridad futbolística en el resultado final. La segunda jornada se jugará entre el sábado 19 y lunes 21 de agosto, Swansea visitará al Manchester United en Old Trafford, mientras que Southampton tendrá una segunda oportunidad en condición de local ante West Ham United.