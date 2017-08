Chicharito: “Perdimos ante un mejor equipo y ahora tenemos que mejorar y seguir trabajando”

Javier Hernández 'Chicharito' con el West Ham | Fotografía: West Ham

Posiblemente, uno de los partidos más desnivelados de la primera jornada de la Premier League se pudo ver en Old Trafford, donde el Manchester United pasó por encima de un West Ham que se pareció más al de la última temporada que al del curso 2015/2016, cuando sorprendieron a propios y extraños logrando un puesto para la previa de la UEFA Europa League. El equipo de Slaven Bilic consiguió resistir media hora, hasta que Lukaku hizo el primero tanto del que terminó siendo su primer doblete como jugador de los Red Devils. Aunque sí que lograron encajar las embestidas de los mancunianos, los Hammers se iban deshaciendo a medida que los entrenados por José Mourinho disfrutaban de eso que tanto les gusta, correr con espacios. Uno de los hombres que más ilusión ha generado en el público del London Stadium ha sido Javier Hernández ‘Chicharito’, un jugador mexicano que fue uno de los nombres propios en la previa del partido por regresar al que fue su estadio.

"Después del segundo gol, las cosas les fueron mucho mejor"

Poco participativo más por demérito de su equipo que por una pésima actuación personal, el delantero de la tricolor no dudó al asumir que habían perdido “ante un mejor equipo”. “Perdimos ante un mejor equipo y ahora tenemos que mejorar y seguir trabajando”, añadió. Señalando el segundo gol de los de Mánchester como punto de inflexión del encuentro, Chicharito mostró el sentir del vestuario: “Claro que podría haber ido mucho mejor para todos, porque nadie quiere perder 4-0 en ningún campo, pero fueron mejores, más despiadados y, después del segundo gol, las cosas les fueron mucho mejor”.

Aunque es cierto que el resultado hace justicia y refleja fielmente la superioridad del conjunto del técnico portugués, no es menos verdad que los Hammers disfrutaron de alguna que otra ocasión que podía haberles metido en el encuentro: “Probablemente, con más acierto, habría sido diferente, pero no podemos hablar de ello porque no ha sido gol. En la primera parte jugamos muy bien, pero tuvimos un gran error y consiguieron anotar. Son el Manchester United y te liquidan”. Por el momento, y tras acabar últimos esta primera jornada liguera, los de Slaven Bilic tienen que recuperar el rumbo que ya parecieron perder hace unos cuantos meses. Para cumplir lo que ya es un deber no podrán contar con su afición, pues en la segunda fecha de la Premier League se desplazarán hasta Southampton para medirse al conjunto de Pellegrino en el St. Mary’s Stadium.