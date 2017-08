Klopp: "Sabemos todo acerca del Hoffenheim"

Foto: Liverpool FC

La última fase previa de la Liga de Campeones deparó un camino duro tanto para el Liverpool como para el Hoffenheim. Es claro que a ambos les pudo tocar un rival más accesible, pero el azar de un sorteo determinó que uno de estos dos, ambos cuartos en sus respectivas ligas, se vaya a la Europa League. La serie iniciará mañana en Alemania, en un choque que tendrá la particularidad de confrontar a dos entrenadores de ese país, aunque es claro que los 'reds' se llevan todo el favoritismo. Sin embargo, así no lo manifestó Klopp en la conferencia de prensa antes del partido.

"Durante tres meses hemos estado realmente ansiosos por este juego. Ahora estamos aquí de buen humor y esperamos el juego, conociendo la calidad del oponente. La dificultad y el desafío están claros", indicó el alemán. "Sabemos mucho más acerca de Hoffenheim de lo que ustedes creen. Lo sabemos todo. Eso es lo que he dicho al equipo; no para hacerlos demasiado fuertes, sino para que sepan a quién vamos a enfrentar. Son fuertes, somos fuertes, así debe ser. Ambos tenemos el gran objetivo de entrar en la fase de grupos y eso lo hace muy emocionante", agregó luego.

Tras ser preguntado por la falta de experiencia europea del rival y si esto favorecería a su equipo, Klopp comentó lo siguiente: "No estoy realmente interesado en la experiencia de algunos oponentes. Tienes que hacer cosas y tener tu propia experiencia. Les mostramos (a los jugadores) imágenes del oponente y éstas hablan por sí mismas. Tenemos un rival que es muy seguro de sí mismo. Sabemos de su calidad y lo que hacen en el campo. Un nombre o su experiencia no es realmente mi interés. Pero sabemos que será difícil, como siempre lo es en la Liga de Campeones".

Sobre Nagelsmann, entrenador del Hoffenheim, Klopp no dudó en elogiar su trabajo y mantener la cautela con respecto a su juego. "Él es un gran entrenador. No nos conocemos bien porque nunca coincidimos. Cuando salí de Alemania, no estoy seguro de si todavía era entrenador de la sub 19 o algo así. Pero desde que está en la Bundesliga yo sigo su trabajo porque me gusta el buen fútbol, ​​y obviamente su equipo está jugando un fútbol interesante y bueno. Es un buen ejemplo para un montón de jóvenes entrenadores realmente buenos en Alemania. Así que es un momento interesante en el mercado de gestores en Alemania", expresó el entrenador 'red'.

Finalmente, con respecto al mercado de pases, el alemán no hizo referencia a Coutinho, pero si manifestó cómo le afectaban los movimientos del mercado estos días de arranque. "En general, creo que tiene sentido que la planificación para el equipo termine cuando empieza la temporada, pero también entiendo que algunas cosas toman un poco más de tiempo. No diría que se hizo más difícil; sólo cambió, todo el mercado cambió. Es bueno estar con todo el equipo en el campo de entrenamiento. Lo mejor sería que todos permanezcan unido durante cuatro o cinco años más, aunque sé que es muy ingenuo decir algo así, sé que el mercado ha cambiado y se ha vuelto muy agitado. Pero estamos aquí hoy", culminó Klopp.