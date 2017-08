Alexander-Arnold: "Es un sueño debutar en Europa con tu equipo de la infancia"

Alexander-Arnold durante el partido ante el Hoffenheim | Imagen: Liverpool FC

El Liverpool consiguió imponerse al Hoffenheim por un ajustado 1-2 en la fase previa de Champions League, dejando así un resultado muy favorable para el partido de vuelta. Pese al buen resultado, este partido será recordado por otro motivo. Ese motivo no es ni más ni menos que el debut en Europa de Trent Alexander-Arnold, una de las grandes promesas de los Reds. Este joven lateral tuvo el debut que lleva toda su vida soñando, ya que debutó en la vuelta a la Champions League del Liverpool -su equipo de toda la vida- con un impresionante gol de libre directo. "Es un sueño debutar en Europa con el equipo de tu infancia. Y conseguir marcar un gol también es muy especial para mí", afirmaba Alexander-Arnold tras el partido.

El gran lanzamiento de falta del joven inglés ha dado la vuelta al mundo, ya que sorprendió a todos los aficionados que fuese este inexperto lateral el que cobrase el lanzamiento. "Me encanta tirar faltas, siendo honesto. En principio no iba a tirar yo, pero me vi no confianza y finalmente tiré yo", declaraba Alexander-Arnold acerca de su gol. Tras esta gran actuación, se ganó los halagos de muchas personalidades del mundo del fútbol, entre ellas Jordan Henderson, su capitán. El medio centro inglés afirmó que el partido de Alexander-Arnold fue "brillante", además de animarle a seguir trabajando duro para conseguir un puesto en el once.

Alexander-Arnold cobrando el libre directo | Imagen: Liverpool FC

Pese a su buena actuación, Alexander-Arnold mostró ser un jugador muy comprometido con su equipo, ya que afirmó estar "decepcionado" con el gol del Hoffenheim en los últimos minutos, dejando la eliminatoria bastante abierta. Aun así, el 1-2 conseguido en Alemania hace que los Reds tengan ventaja. El 23 de agosto será la vuelta en Anfield, donde el equipo de Jürgen Klopp espera mantener su ventaja y certificar la vuelta a la Champions League del Liverpool.