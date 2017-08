Arsene Wenger cierra la puerta de salida a Oxlade-Chamberlain

Arsene Wenger no quiere que Oxlade-Chamberlain pase al Chelsea | Foto: Arsenal TW

La desastrosa derrota que sufrió el Chelsea en la primera jornada de Premier League caló hondo en los ánimos de Stamford Bridge, por lo que desde la dirigencia decidieron salir al mercado en busca de soluciones inmediatas. Uno de los elegidos es Alex Oxlade-Chamberlain, mediocampista inglés de 23 años.



El jugador del Arsenal es el gran apuntado por Antonio Conte, y el Chelsea ya ofreció £25 millones para adquirir su ficha, la cual fue rechazada por sus vecinos de Londres, ya que Arsene Wenger no desea que el jugador sea vendido, un movimiento de lo más arriesgado, ya que el jugador cuenta solamente con 12 meses restantes en su contrato, por lo que a final de temporada podría marcharse sin dejar ni una moneda en las cuentas del Arsenal.



A pesar de eso, Wenger insistió en que el jugador no se marchará a ninguna parte: "Sí, él se quedará aquí. Es uno de los jugadores que está subiendo su nivel, en el último año tuvo un progreso enorme y, personalmente, quiero que se quede aquí por un largo tiempo."



"Estoy convencido de que será el jugador inglés al que todos mirarán en los próximos dos años", aseguró Wenger. Chamberlain debutó en la temporada 2011/12 con el Arsenal, y lleva 129 apariciones, con 9 goles marcados. A su vez, es internacional con la Selección Nacional de Inglaterra.



Arsenal comenzó la Premier League con una épica remontada sobre el Leicester, al que derrotó por 4-3 en el Emirates Stadium, con la presencia de Chamberlain, y en la próxima jornada visitará al Stoke City, en el bet365 Stadium. Los dirigidos por Arsene Wenger no tendrán una temporada sencilla, ya que el entrenador francés sabe que está en el ojo de la tormenta luego de no haber clasificado para la UEFA Champions League de este año.