Klopp, sobre el futuro de Coutinho: "No sé por qué algunos dicen lo que dicen"

Klopp durante esta pretemporada. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Anfield abre sus puertas de nuevo para dar inicio a una temporada más de Premier League. En pleno ajetreo por el mercado veraniego de traspasos, el entrenador del Liverpool ha pasado por rueda de prensa para comentar las últimas impresiones de su equipo de cara al duelo ante el Crystal Palace.

La vuelta a casa es uno de los alicientes que este sábado empujarán al conjunto Red hacia la victoria: “Tenemos muchas ganas de jugar en Anfield. Ha sido un largo tiempo desde la ultima vez”, respondía Klopp a los medios.

Enfrente tendrán a un club con muchas caras nuevas, pero al que ya superaron este verano en el Asia Trophy de la Premier: “Será un partido duro. No estamos decepcionados por la actuación en nuestro primer partido, pero sabemos que tenemos mucho que mejorar”. “Conozco a Frank de Boer desde su etapa en el Ajax. Veremos qué nos traerá. Todo depende de obtener resultados”, analizó el alemán en rueda de prensa sobre su homólogo de Selhurst Park.

Una de las novedades para este sábado podría ser Andy Robertson, el joven escocés que está teniendo problemas para entrar en la dinámica del equipo: “Está en buen momento y desarrollándose bien. Vino hace poco y tiene que adaptarse a nuestro estilo. Es un muy buen jugador, pero así son las cosas con los laterales, es difícil. Si no eres titular, es posible que no estés en el equipo”. Cerró el asunto dejando claro que si hay trabajo duro y mejora en el jugador, "todo irá bien".

El entrenador ha asegurado, en lo que respecta a las lesiones, algunas novedades de los hombres más importantes que están cerca de su regreso. Tanto Philippe Coutinho como Clyne seguirán fuera de la plantilla mientras terminan de recuperarse, mientras que Sturridge ya podría ser de la partida ante el Palace: “Ayer fue parte de la sesión completa y parecía estar muy bien. Pero siempre es así con los jugadores lesionados, no hay tiempo real para saber cuándo estará de vuelta”.

Relacionado con unos de los lesionados, Coutinho, han girado otras preguntas de los medios. Con el brasileño en el ojo del huracán por su posible salida del Liverpool, el entrenador ha respondido que la situación no ha cambiado y que por su parte “no hay noticias”. “No tengo ni idea de por qué otra gente está diciendo lo que está diciendo”, comentó Klopp sobre las palabras de Pep Segura, el mánager de fútbol del Barcelona que dijo que el jugador del Liverpool y Ousmane Dembélé estaban cerca de firmar por el club español. Otra de las noticias acerca de Coutinho que se han leído estos últimos días era que se estaba negando a participar con el equipo, algo que ha negado el técnico Red: “No tengo nada que decir de su actitud porque no ha entrenado debido a la lesión. El equipo médico no tiene ninguna queja de él”.

Sin embargo, según avanzan los días, los medios parecen ver cada vez más cerca la salida del ‘10’ Red y han cuestionado ante Klopp si el club sigue abierto a buscar refuerzos en el mercado: “Desafortunadamente, mi inglés no es tan bueno como para dar 500 respuestas distintas sobre la misma pregunta. Puedes ver que el mercado mundial está bastante difícil. Algunos equipos siguen buscando y nosotros estamos buscando, pero eso es lo que hago cuando no estoy en el campo y no pienso sobre entrenamientos o el próximo partido”.

Pero como no convencía a los medios, volvió a aclarar la situación en la que se encuentra el club: “Claro que pensamos sobre lo que podemos hacer, pero si el mercado hubiera terminado ayer, tendríamos un equipo que me gusta y con el cual podemos jugar al fútbol. Por supuesto que tenemos lesiones aquí y allá, eso no está muy bien, pero en este momento es un buen equipo”.

Pese a sus valoraciones sobre el cierre más temprano del mercado, no le quiso restar importancia a un periodo tan importante de las temporadas de los clubes de fútbol: “No hay duda de su importancia, pero también es importante qué hacemos con el grupo actual que tenemos. Veremos qué pasa, no puedo cambiar la respuesta porque no sé más”. “Algunas cosas pueden pasar en ambos lados (entradas y salidas), pero obviamente todo el mundo mira en dirección al 31 de agosto y será, me imagino, un día muy ocupado y si nosotros estaremos involucrados en ese día no lo sé, ya lo veremos”.