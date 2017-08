Previa Stoke City – Arsenal: Lacazette ante la pesadilla de The Brit

Google Plus

Bellerín y Pieters pugnan por un balón en el encuentro de la temporada pasada | Foto: Getty Images

Sobre las cenizas de Sir Stanley Matthews, el primer Balón de Oro de la historia, se erige un campo en Stoke-on-Trent. Viajar a los Midlands no suele ser sinónimo de buen augurio para el Arsenal en los últimos tiempos. Pisar ese césped se antoja como una batalla que pone en liza la fuerza de un equipo que no destaca por unas vitrinas repletas de oro, pero sí tiene un pundonor digno de los más históricos caballeros ingleses. The Brit se convierte en un baluarte casi inexpugnable para los hombres de Arsène Wenger, aunque la pasada temporada consiguieron hacer hincar la rodilla a las tropas rojiblancas y romper la maldición.

Pero lo que los gunners no han conseguido romper es una tradición que desde las últimas siete temporadas se repite: no logran ganar los dos primeros encuentros de Premier League. La campaña pasada los londinenses comenzaron con derrota ante el Liverpool en un partido alocado, similar al del pasado fin de semana entre los de Wenger y el Leicester que finalizó 4-3 a favor del Arsenal. Los de Holloway buscarán seguir con la buena racha que lleva desde el año anterior con seis victorias ligueras consecutivas.

Olivier Giroud celebra el tanto de la victoria ante el Leicester en la primera jornada | Foto: Getty Images

No empezó tan bien el Stoke su temporada 2017-2018 después de caer en Goodison Park por 1-0. Su derrota ante el Everton es un aliciente más para plantar batalla en su feudo e ir con todo a por la primera victoria de la temporada ante su afición. El equipo de Mark Hughes busca no sufrir tanto como el año pasado y, para ello, se sigue reforzando en el mercado de fichajes.

Jesé, una promesa por cumplir

El último refuerzo que ha llegado al Bet365 Stadium es Jesé Rodríguez. El jugador español, cedido por el PSG, prueba con una nueva aventura en Inglaterra tras no tener demasiado protagonismo en Francia y que la llegada de Neymar eclipsara aún más sus opciones. El también exmadridista se presenta como el relevo de Arnautovic, incluso con mejor cartel que el austriaco por lo que se espera una mejora con respecto al nuevo jugador del West Ham. Con su llegada el Stoke se ha convertido en el equipo con más jugadores que han ganado la Champions tiene de toda la Premier League. Jesé, Bojan, Afellay, Fletcher y Shaqiri cuentan con su medalla de campeón de la máxima competición continental, así que tienen motivos para presumir de ellos.

Jesé Rodríguez en su presentación con el Stoke | Foto: Stoke City

Además de su inicio, se espera que repita el once con el cambio de Bojan por Jesé. A pesar de la derrota, el equipo no hizo tan mal encuentro. Aunque Hughes declaró que quiere integrar a todos los fichajes por lo que alguno más podría ser de la partida. Bruno Martins-Indi también volverá a la convocatoria tras recuperarse de su lesión. También tendrá morbo el reencuentro entre Jesé y Sead Kolasinac. El jugador del Arsenal, durante su estancia en el Schalke, lesionó de gravedad al nuevo extremo de los potters en un partido de Champions. Será la primera vez que se vean desde entonces. Ryan Shawcross y Aaron Ramsey también se reencontrarán después de que el primero dejase fuera de los terrenos de juego durante casi un año al segundo.

Lacazette quiere firmar su gran estreno

El flamante fichaje del Arsenal comenzó su andadura en la Premier marcando en su primer partido y buscará ante el Stoke un particular récord. El francés podría ser el primer gunner en marcar en sus dos primeras apariciones en Premier League, por lo que la piel del oso es bien preciada para el galo. Además, Lacazette dejó una gran imagen en su estreno. No solo por el gol, si no porque cumplió las expectativas que Wenger le pide; mostró su juego combinativo, se descubrió como caza goles en el área y también cayó a la banda izquierda demostrando que puede actuar por todo el frente del ataque.

Alexandre Lacazette celebra junto a sus compañeros su primer gol en Inglaterra | Foto: Getty Images

El estreno de Alexis tendrá que esperar aún ya que el chileno no está completamente recuperado. Wenger declaró en rueda de prensa que le espera para el partido ante el Liverpool, así que lo normal sería que el entrenador francés repita el tridente atacante del pasado viernes. Los que sí optan incluso a la titularidad son Skhodran Mustafi y Francis Coquelin. El alemán es uno de los más esperados ya que la defensa dejó muchas dudas en el primer encuentro liguero. Además, la salida de Gabriel implica que el alemán tenga que estar en buena forma desde el primer momento. Jack Wilshere seguirá preparándose con la segunda plantilla, aunque según el técnico gunner “no está muy lejos de encontrar la forma”.

Wenger confía en su victoria del año pasado

Los dos entrenadores se mostraron respetuosos pero con iniciativa en sendas ruedas de prensa. Hughes considera al Arsenal un equipo “con buena predisposición que siempre parece que pueden crear y aprovechar oportunidades”. El entrenador escocés prefiere no pensar en el partido del año pasado, aunque cree que tuvieron “una gran oportunidad", pero el plan no salió como esperaban. “Fue al final de la temporada en cualquier caso, el de este sábado es el primero en casa de la campaña, tenemos nuevos jugadores y nuestra afición está preparada para calentar el ambiente”, añadió Hughes.

Mark Hughes y Arsène Wenger se saludan antes de un encuentro | Foto: Getty Images

Wenger no ve en el Stoke “un equipo pesadilla”, ya que no cree “demasiado en ellos”. “Tuvimos una victoria amplia la pasada temporada allí y eso debe inspirarnos”, aseguraba el técnico francés. Pero los focos se centraron, una vez más, en cómo está la situación de Alexis Sánchez en el equipo. “No hemos hecho progresos en firmar su nuevo contrato”, confirmaba el alsaciano. “Sabemos que en esta situación Alexis se puede ir gratis la próxima temporada, pero confiamos en convencerle con argumentos futbolísticos para que se quede, los intereses financieros deben quedar a un lado”, declaraba Wenger echando responsabilidad a los propietarios para que acepten las peticiones monetarias del sudamericano.

Convocatorias Stoke City – Arsenal

Stoke City: Butland, Grant, Haugaard; Zouma, Shawcross, Martins-Indi, Cameron, Wolscheid; Diouf, Allen, Fletcher, Pieters, Tymon, Johnson, Imbula, Adam, Choupo-Moting, Sobhi; Shaqiri, Jesé, Verlinden; Berahino, Crouch.

Arsenal: Cech, Ospina, Macey; Holding, Mustafi, Kolasinac, Monreal, Chambers; Bellerín, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chambers, Jenkinson, Gibbs, Coquelin, Ramsey, Adélaïde, Maitland-Niles; Welbeck, Özil, Iwobi, Walcott; Lacazette, Giroud, Akpom.

Posibles alineaciones Stoke City – Arsenal