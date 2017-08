Previa Tottenham - Chelsea: examen en Wembley

Wembley, listo para la cita. FOTO: ChelseaFC.

El vigente campeón de la Premier League se enfrenta a un duro examen en esta segunda jornada liguera. Después de sembrar dudas en este inicio de temporada al perder la Community Shield frente al Arsenal y el primer partido de liga en casa 2-3 frente al Burnley, el Chelsea debe comenzar a carburar. Frente a los de Conte estará un Tottenham que consiguió vencer en la primera jornada y promete batalla, una vez más, tras varios años luchando mano a mano por el título con el propio Chelsea y el inolvidable Leicester.

Será la quincuagésimo primera vez que se enfrenten estos dos equipos en un partido de Premier League. Los blues han ganado 26 de los 50 partidos anteriores mientras que los Spurs tan solo lo han conseguido en cinco ocasiones, todas ellas en White Hart Lane en los últimos 11 años. Los 19 partidos restantes concluyeron con tablas en el marcador.

No está siendo, el Tottenham, un rival fácil. Para nadie. Para el Chelsea, tampoco. La temporada pasada, los de Pochettino realizaron la mejor Premier de su historia. Fueron los máximos goleadores con 86 dianas y el equipo menos goleado con tan solo 26 tantos en contra. Además, fueron el único equipo que se mantuvo imbatido en casa concediendo tan solo nueve goles en 19 partidos que acabaron de la siguiente manera: 17 victorias y dos empates. Los primeros en conseguirlo desde la temporada 64/65. A todo esto, hay que añadir que el Tottenham se mostró intratable en casa en los derbis de la pasada campaña. Venció al Arsenal y al Chelsea y mantuvo la portería a cero en ambos encuentros.

Si decimos que para el Chelsea no está siendo un rival fácil es por el siguiente dato: los vigentes campeones solo han vencido una de las últimas 11 visitas al Tottenham. Fue en octubre de 2012 y Juan Mata lideró a los blues con dos tantos en un partido que terminaría 2-4.

Parte médico

Por parte del Tottenham, Kieran Trippier apunta al 11 titular pese a ser duda hasta el último momento por una lesión en el tobillo. Sin embargo, Danny Rose, Erik Lamela y Georges-Kevin Nkoudou seguirán siendo baja y no podrán ser de la partida.

Los blues recuperan al carrilero Victor Moses que estaba sancionado pero pierden a dos piezas claves como son Gary Cahill, con tres partidos de sanción, y Cesc Fábregas que fueron expulsados el pasado fin de semana. El canario Pedro Rodríguez es seria duda y probablemente parta desde el banquillo.

A la espera de la gran estrella Eden Hazard, que ha vuelto a los entrenamientos esta semana, los seguidores del Chelsea parece que sí podrán ver a su flamante fichaje Tiemoue Bakayoko, que pese a no estar al cien por cien apunta a titular en la medular junto a Kanté.

Hablan los entrenadores

Antonio Conte, entrenador del Chelsea: "Creo que el Tottenham está haciendo un gran trabajo este año. Mauricio Pochettino está haciendo un fantástico trabajo. Ha creado una gran base sobre la que fundamentar el club. Nosotros debemos hacer lo mismo. No tenemos esas bases. Tengo un gran respeto al Tottenham. Estarán luchando por el título."

Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham: "Si no estamos preparados para ganar no es por Wembley, es por culpa nuestra. Es el lugar más excitante para jugar al fútbol. Es donde nació el fútbol. Para mi, en Argentina y en España, Wembley fue un gran sueño, y ahora tenemos la posibilidad de jugar aquí cada dos semanas o quizá cada semana. ¿Un problema?, por favor, vamos, amo Wembley. Wembley no es el problema. Tenemos que hacer de él nuestra casa. Sé que es difícil moverse de White Hart Lane y sería una excusa perfecta pero no lo es.

Conte y Pochettino durante un encuentro la temporada pasada. FOTO: ChelseaFC

Posibles alineaciones

Estos son los jugadores que probablemente sean elegidos por Conte y Pochettino para jugar de inicio el encuentro que arbitrará Anthony Taylor: