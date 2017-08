Pochettino: ''Estamos muy ilusionados''

Pochettino tiene ante sí una oportunidad de ganar la liga este año con el Tottenham. Foto: Getty Images.

A falta de fichajes por confirmar, el Tottenham aspira a todo este año. Los Spurs son candidatos al título de liga y no se esconderán ante un grande. Pero del dicho al hecho hay un trecho, y qué mejor oportunidad de ir claro a por el objetivo ganándole al vigente campeón, al Chelsea.

Muy bien ha empezado el Tottenham la temporada, pero quiere seguir alargando la racha ganándole a un equipo como el Chelsea. Los Spurs quieren demostrar a l entrenador del Chelsea, Antonio Conte que está totalmente equivocado cuando hace unas semanas dijo en unas declaraciones que el equipo dirigido por Pochettino tiene menos expectativas en ganar la Premier League que otros equipos.

Las relaciones entre Tottenham y Chelsea nunca han sido las mejores Ante estas declaraciones, Pochettino habló en rueda de prensa: ''La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con él y fue muy claro conmigo. Trató de explicarme lo que quería decir en los medios de comunicación y el titular no coincide con lo que él realmente dijo. Fue una mala interpretación por parte. De todas maneras no hay ningún problema. Me respeta y yo respeto al Chelsea'', de esta forma el argentino quiso zanjar el tema polémico, pues es bien sabido que las relaciones entre Chelsea y Tottenham nunca han sido las mejores.

Siguiendo con la conversación que desvela Pochettino con Conte, declaró: ''Él no se disculpó, sólo trató de explicarme las cosas, una cosa es cómo te relatan los hechos (hablando de los medios de comunicación), y otra bien distinta es cómo percibes ese mensaje y cómo lo diriges a los aficionados. A veces la diferencia es muy importante, y él quería intentar explicar lo que él había querido decir en ese momento. Yo sé realmente el mensaje que quiso dar''.

Ante esta polémica, el míster quiso acabar el tema afirmando que: ''No puedo juzgar porque no estaba allí, creo en los periodistas pero también creo en él. Para mí no es nada malo, lo que él dijo no me molestó. Él quería asegurarse de que yo supiera el mensaje correcto, no el inadecuado''.

Pochettino en una sesión de entrenamiento con sus jugadores. Foto: Getty Images.

El míster confesó la relación que ahora tiene con su homólogo: ''Somos buenos amigos, el respeto es fundamental a la hora de relacionarse con tus contrincantes en liga''.

Sobre el duelo con el Chelsea, el ex del Espanyol dijo: ''Estamos ilusionados y emocionados para poder jugar bien ante todo un campeón''. Pochettino desea ganar a un Chelsea ''difícil de vencer''.

Sin embargo, ante la racha positiva del equipo, el argentino desea seguir con la estela de resultados positivos y cuyo espejo quiere reflejarse en el partido que su equipo jugó y ganó frente a la Juventus en pretemporada: ''Cuando jugamos contra la Juve fue un poco como 'vamos a jugar en Wembley siendo ésta la verdadera prueba de fuego para nosotros'. Contra los subcampeones de la Champions League, una gran prueba para nosotros, y después del partido sabía que podíamos hacerlo bien, jugar bien y respetar nuestra filosofía. Nos dio mucha más confianza''.

Según las declaraciones de Pochettino, el Tottenham irá a por todas ante un Chelsea que perdió en la primera jornada de liga y que quiere remontar el vuelo contra un equipo que puede ser rival de cara a la conquista de la Premier League.