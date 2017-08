Partido Tottenham vs Chelsea en directo online en Premier League 2017

Google Plus

El encuentro será dirigido por Anthony Taylor.

Foto: FA

El partido se disputará en el Wembley Stadium, la casa del Tottenham para esta temporada, que cuenta con una capacidad de 90000 espectadores.

Foto: FA

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en las semifinales de la FA Cup de la temporada pasada, precisamente en Wembley. El pase a la final se lo llevaría el Chelsea, que se adelantó con un gol de Willian, vio cómo Kane igualaba el marcador, pero luego remataba la faena con un tanto de Hazard (mañana no juega por lesión) y un trallazo espectacular de Nemanja Matic (ahora en el Manchester United).

Foto: Premier League

¿La única noticia buena? Tiene nombre y apellidos: Álvaro Morata. El español no pudo remontar él solo la jornada anterior, pero un gol y una asistencia son una más que buena carta de presentación para empezar mañana desde el inicio. Conte sabe lo que tiene entre manos, y por eso lo está mimando en todo momento. Por eso, y porque costó 80 millones de euros. Sus números deben seguir creciendo. Mañana es un buen día para hacerlo.

El Chelsea, por su parte, llega asustado. El mercado no ha sido del todo productivo, y a falta de efectivos para conformar el fondo de armario, los "blues" cayeron estrepitosamente en Stamford Bridge ante el Burnley. Un conjunto que no logró ni una sola victoria fuera de casa el curso pasado, pero que visita el estadio del campeón, y les pinta la cara (2-·3). Así es el fútbol. Así es la Premier.

Foto: Tottenham

La primera de ellas, Harry Kane. El estandarte del proyecto de Pochettino en Londres. El hombre que ha logrado ser el máximo goleador en Inglaterra por dos temporadas consecutivas. Una auténtica bestia competitiva que, a pesar de todo, no sabe lo que es marcar un gol en el mes de agosto. Aunque cueste creerlo, no lo sabe. Se le resiste. Y por otro lado, Wembley. Toca jugar en un recinto que ya la campaña pasada no trajo buenos resultados (perdieron 4 de los 6 duelos que jugaron allí), pero es lo que toca. A romper maldiciones.

El Tottenham llega crecido. Los "spurs" vienen de doblegar por partida doble al Newcastle de Rafa Benítez en St. James Park. Con Alli ya haciendo de las suyas (anotó uno de los tantos). Y Christian Eriksen volviendo a erigirse como el "hombre asistencia" del campeonato inglés. Los londinenses son un equipo hecho. Amasado hasta más no poder. Pero cuentan con dos incógnitas a resolver para este encuentro.

¡Buenas buenas muy buenaaaaaaaas! Ya estamos por aquí otra vez. Con la Premier. Con el fútbol que emociona. Viajamos hacia el renovado Wembley para vivir el debut del Tottenham en casa ante el todopoderoso Chelsea. Se avecinan curvas. Muchas. ¡Vamos a ello