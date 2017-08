Arsène Wenger: “No llegaremos muy lejos defendiendo así”

Arsène Wenger durante la rueda de prensa del post-partido | Foto: Getty Images

El Arsenal se fue de Stoke-on-Trent con una nueva derrota en ese estadio maldito. La victoria del año pasado en el Bet365 Stadium ha sido un simple espejismo en un desierto de resultados que vive el equipo Gunner cuando visita la ciudad de los West Midlands. Los de Wenger no consiguieron derrumbar la puerta de un Jack Butland que se creció ante la gran cantidad de ocasiones de los londinenses y un error defensivo de estos fue aprovechado por la nueva estrella de los Potters, Jesé Rodríguez, para marcar la diferencia definitiva en el encuentro. Tras el encuentro el técnico francés se mostró muy molesto con lo visto sobre el campo.

“Estamos muy enfadados por haber perdido un encuentro que no deberíamos haber perdido, hemos tenido grandes ocasiones y no las acabamos y les dimos un gol fácil justo después del descanso”, comentaba Arsène en rueda de prensa. Fue muy claro a la hora de analizar el nivel mostrado por el equipo y avisó que “cuando no estás concentrado en la forma que tú quieres jugar, a este nivel lo pagas”. “Sabíamos que era muy importante mantener la concentración defensivamente en la segunda parte en un tipo de partido como este, pero no lo hicimos bien”, se lamentaba el técnico alsaciano.

Durante el encuentro Alexandre Lacazette marcó un gol que significaba el empate, pero el árbitro lo anuló de manera equivocada privando de fundamentar la remontada a los Gunners. Wenger fue conciso en sus declaraciones: “fue gol, es tan simple como eso”. Aún así fue crítico también con la manera de atacar de los suyos sobre todo con los últimos pases. “Nuestros balones decisivos no fueron buenos, nuestra forma de dar el balón para encarar la portería no fue la correcta y lo podríamos haber hecho mucho mejor”, comentaba el galo.

“No llegaremos muy lejos defendiendo así, pero es vital no solo ver la parte negativa del encuentro, hay que responder rápido en el próximo partido y para ello tendremos que defender mejor”, finalizaba Wenger una rueda de prensa tras un partido para olvidar de los suyos.