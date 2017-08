Samir Nasri firma por el Antalyaspor

Samir Nasri, nuevo jugador del Antalyaspor, durante un partido con el Sevilla. Foto: Juan ignacio Lechuga - VAVEL

El centrocampista Samir Nasri abandona el Manchester City después de seis temporadas en las que dejó más sombras que luces en el Etihad Stadium y, a sus treinta años, pone rumbo a la Liga turca, concretamente al Antalyaspor, donde compartirá vestuario con jugadores de renombre como Jérémy Ménez o Johan Djourou, flamantes fichajes del conjunto otomano.

La carrera de este futbolista no llegó nunca a despegar como todos esperaban, su irregularidad y problemas extradeportivos no dejaron que el marsellés mostrase toda la calidad que atesoraba. No en vano, en sus inicios en el Olympique de Marsella se le llegó a comparar con Zinedine Zidane y no pudo manejar la presión.

Nasri, en su presentación con el City. (FOTO: Manchester City)

Fue la sensación de la Ligue 1 y eso le valió para ser firmado por el Arsenal de Wenger, allí tuvo muy buenas actuaciones y tras tres temporadas el Manchester City le fichó. En Manchester fue clave en la primera Premier League lograda por Pellegrini (2011/12) y en la consecución del mismo título en la 2013/14. Después de esa temporada empezó a jugar mucho menos y a tener un peso menor en el equipo hasta que en la temporada 2016/17 se fue cedido al Sevilla, donde tuvo unas muy buenas actuaciones.

Samir Nasri deja atrás 169 partidos con el Manchester City en los que logró 26 goles y 37 asistencias. El propio club agradece “los esfuerzos y los imborrables recuerdos que su carrera en el club ha dejado”. Además, el conjunto inglés le desea “suerte en su nueva etapa”.