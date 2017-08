Pochettino: ''Estuvimos mucho mejor que el Chelsea''

El argentino se lamenta de una jugada del Tottenham-Chelsea. Foto: Getty Images.

El Tottenham desperdició una ocasión especial para poder callar bocas a sus detractores, cuyo opinión se basa en que el equipo de Londres no es candidato al título a pesar de la plantilla que dispone. El equipo compitió muy bien contra el vigente campeón, pero los de Mauricio Pochettino volvieron a dar un paso atrás al caer derrotado por 1-2 en Wembley.

Tras una semana de comentarios y malentendidos entre los entrenadores de ambos clubes, el míster del Tottenham quería zanjar el tema ganándole a su rival, pero Conte propuso un plan para frenar a los locales, y se llevó el gato al agua.

''El Chelsea ha jugado defensivamente más de lo normal'' Aunque el Tottenham perdió su primer partido de la liga, Pochettino se mostró satisfecho del trabajo de los suyos: ''Estuvimos mucho mejor que el Chelsea'', así de contundente se mostró. ''Estaba muy clara la idea del rival: tratar de contenernos y jugar al contraataque con Morata y William al frente''.

''Estoy muy contento con el juego de los chicos, creo que tuvimos un poco de mala suerte; si no tuvimos la suerte que merecíamos tener, puede ser difícil de ganar'', y así ocurrió, el Tottenham cayó en Wembley en el debut del equipo como anfitrión mientras se va reformando el White Hart Lane.

Pochettino y Conte dirigiendo a los suyos en un trance del juego. Foto: Getty Images.

Sobre el rival, el técnico argentino polemizó un poco sobre el partido afirmando que el Chelsea salió con muy poca ambición: ''La táctica del rival no son propias de un vigente campeón de la Premier League''. Aún así, asegura no estar cuestionando la preparación de su homólogo Antonio Conte: ''Sólo estoy analizando y explicando el partido de hoy, no estoy diciendo que generalmente es un equipo defensivo, sólo que hoy jugaron de una manera diferente, no de la forma normal que nos tiene a todos acostumbrados''.

''Es cierto que trataron de defenderse más profundamente e ir directamente al contraataque con Morata y William, pero estoy contento con nuestro rendimiento'', aseguró el ex del Espanyol entre otros.

Otros miembros del club también comparecieron ante los medios después del partido. El defensa holandés Jan Vertonghen coincidió con la opinión de su entrenador: ''Creo que merecimos más que ellos. Hemos dominado durante todo el partido y hemos hecho un montón de ocasiones contra un equipo muy fuerte en defensa. Por merecimiento, teníamos que haber ganado, nos hemos mantenido firmes y hemos ido por el partido'', declaró el central.