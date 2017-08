Pep Guardiola: "Estamos aquí para ganar, y no lo hemos hecho"

Pep da indicaciones a Ferandinho con Koeman detrás. Foto: Zimbio

El Manchester City de Pep Guardiola logró salvar un punto ante el Everton en el Etihad. El Everton se puso por delante por medio de Rooney y además, Walker fue rigurosamente expulsado al filo del descanso. Con uno menos y perdiendo, Sterling marcó el 1-1 salvando un punto. Pep no se conformó con el empate y se mostró visiblemente enfadado por la decisión arbitral sobre Walker aunque no quiso hablar sobre ello.

Inconformista, pero orgulloso

El resultado no fue del agrado de Pep, pero el esfuerzo realizado por los jugadores para empatar un encuentro muy cuesta arriba, sí. "Nadie puede decir que no lo hemos intentado, sin embargo, siempre se analiza el resultado, pero nunca nos dimos por vencidos" decía. Además, el catalán que lo dieron todo con 10 contra un equipo top. Concluía Pep inconformista: "Lo dimos todo para ganar, pero no hemos ganado, por lo que el resultado no es lo suficientemente bueno" aclaraba.

Guardiola dejó claro su objetivo: "Estamos aquí para ganar, y no lo hemos hecho" explicaba. En cuanto al partido, Pep lo comparó con muchos encuentros pasados: "Ha sido parecido a muchos partidos del curso pasado, tuvimos muchas ocasiones de nuevo, queríamos empezar bien en casa" comentaba. El míster del City lamentó que el Everton "llegue una vez y marque", pero le vio el lado positivo a eso ya que solo les llegaron en una ocasión. Dejó claro que mejorarán en esa faceta también.

Sobre la expulsión de Walker que puso patas arriba el partido, Guardiola no quiso hacer ninguna declaración pese a estar visiblemente muy enfadado. En el partido estuvo muy crítico con los colegiados, pero no quiso crear polémica: "Está muy claro, así que no quiero decir nada sobre los árbitros" concluía.