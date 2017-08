Harry Kane: "La única manera que tenemos para mejorar es ganar algo"

Google Plus

Harry Kane tras la derrota ante el Chelsea | Imagen: Tottenham Hotspur

No hay ninguna duda de que los Spurs son actualmente uno de los aspirantes más firmes a ganar la Premier League. El buen hacer del Tottenham ha provocado que las últimas temporadas los londinenses acabasen, como mínimo, en el top-3 de la liga. Pese a ello, el equipo que dirige Pochettino no ha conseguido ganar nada en estas temporadas tan dulces para los Spurs. Ya sea por la irrupción del Leicester o por la vuelta del Chelsea a lo más alto, los títulos no llegan a White Hart Lane. Por ello, Harry Kane, una de los voces autorizadas del vestuario, ha afirmado recientemente que ganar un trofeo es la única manera de confirmar el buen momento de su equipo. "La única manera que tenemos para mejorar es ganar algo o ganar la liga. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperar que suceda", declaraba el delantero inglés.

Todo lo que han estado haciendo los Spurs estas últimas campañas se ha visto reforzado por el gran espíritu de equipo que muestran los londinenses, ya que Pochettino ha introducido los mínimos cambios posibles en su plantilla respecto a jugadores. Acerca de esta política de cambiar lo menos posible, Kane afirmó que este año mejorarán ya que es otro año más "acostumbrándose" a lo que pide Pochettino y a jugar entre ellos.

Pese al buen juego que demuestra el Tottenham, esta temporada tendrán un problema mayúsculo. Las obras en White Hart Lane han hecho que los de Pochettino tengan que mudarse a Wembley durante un tiempo. Este mítico campo se le da especialmente mal a los Spurs, ya que solo han conseguido una victoria y un empate en los partidos que han jugado en Wembley al mando de Pochettino. Además, el conjunto londinense tuvo en White Hart Lane una de sus mayores bazas para pelear por la liga, ya que en este consiguieron ser los mejores locales de la pasada temporada.

Wembley la pasada temporada en Champions League | Imagen: Tottenham Hotspur

Todo este poderío como locales se ha visto muy mermado a las primeras de cambio, ya que en su primer partido esta campaña en Wembley, los locales perdieron ante el Chelsea. Por ello, el Tottenham tendrá que imponerse al problema que supone Wembley para poder hacer realidad los deseos de Harry Kane de conseguir un título. Todo ello dependerá en como el propio Kane, Pochettino y compañía consiguen superar el duro peaje que supone el mítico estadio inglés para los Spurs.