Javier Hernández, impresionado por el espíritu de su equipo

Javier Hernández marcó dos goles ante el Southampton | Foto: @WestHamUnited

Es señalado como uno de los referentes en este West Ham que desea luchar por el título, o al menos por clasificar a algún certamen europeo. El delantero mexicano, Javier Hernández, llegó para ser el goleador del equipo, y ya logró anotar dos goles el último fin de semana, en el duelo ante Southampton. Pese a que su escuadra fue derrotada, el ex Real Madrid quedó encantado con la afición y el espíritu del equipo en no rendirse pese a la adversidad.

“Necesitamos mirar hacia adelante, ser positivos. No podemos quedarnos en los buenos o malos recuerdos. Eso es lo bueno que tiene el fútbol, tienes la chance de revancha cada fin de semana, o cada dos juegos por semana”, reconoció Hernández, quien no pudo mostrar su instinto goleador en la primera jornada ante su ex club, el Manchester United, pero sí lo hizo frente al Southampton.

Luego de los dos goles en la segunda fecha, ‘Chicharito’ confesó: “Me dio mucha confianza, no solo porque anoté los goles, sino también por el espíritu de todo el equipo. Fui afortunado en marcar dos, pero mostramos espíritu y hambre, y queremos demostrar en cada partido que lucharemos hasta el final para conseguir un buen resultado”.

Calificado por su propio técnico como un futbolista “imposible de marcar”, el mexicano ya causa furor entre los seguidores del West Ham, algo que se pudo ver en la firma de autógrafos que organizó el club, en la cual ‘Chicharito’ fue protagonista.

Acumulando dos derrotas consecutivas en este inicio de la Premier League, el West Ham volverá a saltar al verde césped este miércoles ante el Cheltenham Town, un equipo de la League Two, por la primera ronda de la EFL Cup, certamen cuyo último campeón es el Manchester United, de José Mourinho. Luego, los ‘Hammers’ viajarán a St. James Park, donde el próximo sábado visitarán al Newcastle por la tercera jornada de la máxima división de Inglaterra.