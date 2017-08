Klopp espera un buen ambiente en la previa de Champions: "Anfield es un lugar muy especial"

Klopp en rueda de prensa. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Por fin ha vuelto la Champions League a Liverpool. La previa de la máxima competición continental pasará por Anfield acompañada del Hoffenheim. Los ingleses buscarán aprovechar la renta conseguida en Alemania para colarse en la fase de grupos.

Las impresiones de Klopp, pese a no perder ninguno de los tres primeros partidos oficiales de la temporada, no son demasiado entusiastas. El técnico del Liverpool prefiere centrarse en el próximo reto en casa: "Será intenso. La principal diferencia entre este y el de la semana pasada es que ahora todo el mundo conoce la calidad del Hoffenheim. Ya lo conocía antes, pero estoy bastante seguro de que mucha gente en Inglaterra no se esperaban al rival que vieron. Para mí, eso fue la primera parte, ahora el descanso donde tienes que ajustar cosas, cambiar en la buena dirección. El primer partido fue lo suficientemente bueno para conseguir un resultado, el segundo necesita ser mejor".

Una de las variantes de este partido de vuelta es lo que Klopp ha llamado "factor Anfield": "Todos sabemos que es un lugar muy especial. Nada pasa por sí mismo. Tenemos que jugar, tenemos que entregarnos, pero cuando sabemos que la atmósfera puede y ayudará. De verdad espero que todo el mundo esté listo para este partido, listos para luchar. Estaría preocupado si la gente pensara que fuimos un equipo débil en Hoffenheim y necesitamos ser dominantes. No pasará porque sé que tenemos una afición y ellos saben de la calidad; así que ellos están listos para luchar. Nosotros lo estaremos también".

Tras el 1-2 de la ida, el Hoffenheim necesita, al menos, el mismo resultado para forzar la prórroga en Anfield. Por tanto el equipo alemán saldrá a ganar desde el comienzo, buscando marcar pronto. Esa es otra diferencia más a lo visto en el primer partido entre ambos: "Es una cuestión de perspectiva. Si piensas en la última temporada en Alemania, si el Hoffenheim hubiera terminado quinto en lugar de cuarto no estarían tan felices de entrar en Europa League como lo está con la posibilidad de entrar en Champions. Es lo mismo para ambos equipos, los dos queremos jugar la Champions League y necesitamos aceptar el reto. Trabajamos duro por este objetivo la pasada campaña y tenemos un buen resultado de la ida, porque no creo que haya muchos equipos que hayan ganado al Hoffenheim. Pero si piensas en lo que pondrán en este partido, sin nada que perder, tiene otro pensamiento. Has visto cómo son de peligrosos, nosotros jugamos bien en Alemania y necesitamos hacer lo mismo aquí".

El rival, como se vio en la ida, tiene calidad para sacar la pelota desde atrás y generar peligro en la defensa Red. Sin embargo, Klopp espera que su equipo sepa adaptarse bien a lo que ocurra en el encuentro: "Siempre es importante tener respeto, pero sobre las cualidades del equipo. Es importante que analices a tu rival y entonces el siguiente paso es intentar prevenir sus fortalezas y usar tus cualidades. Es evidente para todos ver cuáles son las fortalezas del Hoffenheim, tienen un plan claro. Yo respeto de verdad a Julian Nagelsmann y lo que ha conseguido".

Si el partido no favorece al Liverpool y termina de nuevo 1-2, esto desembocaría en prórroga y posiblemente, penaltis. Los medios se han interesado por si durante esta semana la plantilla ha entrenado estos lanzamientos de cara a una posible tanda ante el Hoffenheim: "No lo hemos practicado. Les permito tirar penaltis si se divierten con ello después del entrenamiento. Hay una posibilidad. Creo que todo el mundo sabe que una tanda de penaltis no es el mejor escenario, pero si tuviéramos que ir a penaltis, seguiríamos intentándolo porque pasar a la siguiente ronda es nuestro principal objetivo".

Por último Klopp respondió del asunto recurrente del verano, la situación de Philippe Coutinho. El brasileño, que parece volver a querer unas relaciones amistosas con el club de Anfield, aún no estará en la lista para este encuentro de previa de Champions: "No puede jugar porque ahora está enfermo. Algún otro jugador estuvo también malo, pero en su caso no fue nada serio así que estaba de vuelta en el entrenamiento hoy. Si Coutinho empezara a entrenar mañana, le llevaría tiempo porque no tuvo entrenamientos desde hace mucho. No tengo ni idea en este momento. Lo tendríamos que comprobar en el momento en que esté de vuelta".