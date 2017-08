Liverpool ganó y jugará la UEFA Champions League

Google Plus

MARCADOR: 1-0, min. 10, Can. 2-0, min. 18, Salah- 3-0, min. 21, Can. 3-1, min. 28, Uth. 4-1, min. 63, Firmino. 4-2, min. 79, Wagner.

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold (Gomez, min. 65), Matip, Lovren, Moreno; Can (Milner, min. 70), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané (Klavan, min. 88).

Vivir un partido en su estadio es algo de antología, legendario. Escuchar el "You'll Never Walk Alone" cantado desde el sentimiento más puro que atraviesa los corazones de sus fanáticos, es algo que se debe hacer al menos una vez en la vida. El ambiente que se vive en cada previa de un partido del Liverpool es completamente mágico, y el regreso de la UEFA Champions League a este escenario no fue la excepción.

La afición del Liverpool brindó su habitual espectáculo | Foto: Liverpool TW

Luego de la victoria por 2-1 en Alemania, Liverpool tenía que recibir al conjunto alemán en su casa para que se jugara el partido de vuelta, donde el Hoffenheim iba a salir hambriento a por la remontada, una de lo más épica, mientras que el conjunto inglés tenía que mantener la ventaja, o buscar ampliarla para disfrutar de un pasaje más cómodo a la fase de grupos del máximo certamen europeo.

Ya desde los primeros minutos, con un remate de cabeza de Salah, flamante fichaje del club en este mercado, y un mano a mano de Mané, el Liverpool mostró que quería ser el único dueño del partido, de principio a fin, sin darle al menos unos minutos de descanso a su rival, que aún intentaba acomodarse en el campo, mientras que los locales atravesaban todos los flancos posibles.

Tal fue el vendaval futbolístico del Liverpool en los primeros instantes del encuentro, que al cabo de 20' ya estaban triunfando por 3-0. Emre Can abrió el marcador gracias a la asistencia de Sadio Mané, cuando sólo iban 10' de la primera etapa. Luego, a los 18' apareció Mohamed Salah, el ex Chelsea y Roma, para aumentar la ventaja a dos goles, la cual se ampliaría incluso más tan sólo unos minutos más tarde, cuando volvió a aparecer el mediocampista alemán, Emre Can, para clavar el tercer puñal en las aspiraciones del Hoffenheim, que vida sus chances reducidas casi al mínimo en sólo una ráfaga de los 'Reds'.

Cerca de la primera media hora del encuentro, logró descontar Mark Uth, quien había ingresado unos minutos antes en reemplazo de Haavart Nordveit, con la asistencia de Sandro Wagner, para darle un poco más de suspenso al partido y esa pícara sensación de que no todo estaba dicho en el marcador, cuando Daniele Orsato, árbitro del encuentro, señaló el final de la primera etapa.

La segunda mitad fue el gráfico perfecto de lo que había sido el tiempo anterior, con un Liverpool que no se conformó con el resultado que marcaba el tanteador y fue a buscar más goles. Y llegó con Roberto Firmino, quien definió para que el 4-1 subiera al marcador, una goleada implacable de un conjunto inglés que comenzó su liga a los tumbos, con un empate sobre la hora ante Watford y una victoria con muchas dudas frente al Crystal Palace.

Pero aquí todo fue distinto. Liverpool mostró un nivel por demás superior al que podía aspirar un débil Hoffenheim que aguantó hasta donde pudo en Alemania, pero que sucumbió en Anfield Road ante la magnitud del juego de la escuadra dirigida por Jürgen Klopp. Sandro Wagner definió de cabeza para decorar de forma un poco más equitativa una fiesta que era íntegramente roja.

Sadio Mané, la figura del encuentro | Foto: Liverpool TW

Párrafo aparte para la actuación de Sadio Mané, que deslumbró con su nivel su tenacidad en la ofensiva, y se ganó la ovación de todas las gradas de Anfield Road con un rendimiento que permitió, en una gran parte, que el Liverpool se quedara con la victoria. El futbolista ya venía de marcar en los dos encuentros de Premier League, y volvió a ser fundamental en el partido ante los alemanes.

Con un monólogo del Liverpool, a excepción de alguna que otra chance a favor del Hoffenheim, el árbitro señaló el final y el 4-2 quedó consumado en el marcador. Liverpool regresa a la UEFA Champions League, a la espera de conocer quiénes serán sus rivales en la máxima competencia del continente europeo.