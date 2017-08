Wenger: "Alexis está muy enfocado y feliz"

Wenger en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Arsenal

Llega la tercera jornada de Premier League y ya trae deberes para el Arsenal. Como es habitual año tras año, los de Wenger ya empiezan a tener tareas pendientes a pesar de que solo se hayan disputado los primeros seis puntos. La derrota ante el Stoke City el pasado fin de semana ha dejado el primer resbalón de un equipo que ya tiene acostumbrada a su afición a este tipo de comienzos ligueros. Para colmo, el rival que tendrán delante el próximo domingo no será otro que el Liverpool, otro de los equipos que también lucha por esa primera posición de la tabla clasificatoria. Por suerte para los Gunners, dos factores parecen haberse unido con el objetivo de darles otra oportunidad. Por un lado, grandes conjuntos como Chelsea, Tottenham, Manchester City o Everton, todos ellos candidatos a la zona alta de la tabla, también se han dejado puntos en estos primeros compases del torneo de la regularidad, mientras que, por otro lado, su rival de esta tercera jornada, además de poder pertenecer al anterior grupo, llega tras la disputa de una apasionante previa de la UEFA Champions League.

"La Premier League ha superado a la Liga de Campeones en términos de preparación"

Sobre todo esto y mucho más ha hablado el técnico francés en una rueda de prensa en la que, además, se ha referido a ese gran torneo continental en una clara intención de restarle importancia, más aún tras no poder participar en esta edición: “No sé si será más fácil clasificarse ahora para la UEFA Champions League o no, pero creo que, en Inglaterra, la Premier League ha superado a la Liga de Campeones en términos de preparación, porque hay partidos de Premier más difíciles que los de Champions. Muchas veces, en la fase de grupos, sucede que vas a jugar contra un rival más pequeño y das descanso a jugadores porque sabes que tienes un partido difícil en Premier el sábado”.

Los que sí disputarán esa competición serán los Reds, dirigidos por un Jürgen Klopp que parece haber devuelto la confianza a Anfield. Anfield será, por otro lado, el testigo del choque del próximo domingo entre dos conjuntos candidatos a las primeras posiciones pero que, posiblemente, no entren en las quinielas a futuro campeón de la máxima competición inglesa. Confirmando que la plantilla está “concentrada en preparar el próximo partido”, Wenger espera poder repetir algunos de los buenos resultados que han conseguido en Liverpool en los últimos años: “Hemos tenido buenos recuerdos y otras veces malos, pero es verdad que lo hemos hecho bien en Anfield en el pasado y que queremos hacerlo de nuevo”. Finalizando con su rival de esta jornada, el francés se desmarca de hacer valoraciones sobre la situación de Coutinho y el Liverpool: “Cada situación es diferente y depende muchas veces de lo que se ha acordado con el jugador. Es muy difícil para mí decir algo sobre eso porque no sé qué está pasando entre Coutinho y el Liverpool”.

"No ha jugado mucho, por lo que tengo que decidir si juega de inicio o no"

Lo que sí puede valorar de primera mano es la situación que viven tanto Alexis Sánchez como Oxlade-Chamberlain. El primero parece que ya va a formar parte del conjunto londinense tras haberse perdido el final de la pretemporada y el inicio liguero. Lo que no está tan claro es que siga vistiendo la camiseta del Arsenal tras el cierre del mercado veraniego, a pesar de que Wenger está seguro de que la afición Gunner seguirá disfrutando de él: “Alexis está muy enfocado y feliz. El hecho de que termine contrato no quiere decir que no podamos extenderlo. Por el momento no hemos logrado hacerlo, pero solo queremos centrarnos en el equipo y no mirar demasiado las condiciones individuales de los jugadores”. Tras confirmar que viajará con Chile, también valoró el estado físico en el que se encuentra el delantero: “Viajará con Chile porque están en una parte importante de sus eliminatorias. Ha trabajado muy duro y lo ha dado absolutamente todo. Le gusta jugar tanto que a veces es difícil detenerlo. No ha jugado mucho desde la Copa Confederaciones, por lo que tengo que decidir si juega de inicio o no”.

Por otro lado, el tema de Oxlade parece no perder fuerza a pesar de estar siendo una parte importante del equipo Gunner en este inicio de temporada. Su polivalencia y, sobre todo, su exuberancia física llaman la atención de muchos clubes a nivel mundial. El más centrado en hacerse con sus servicios parece ser el Chelsea, a pesar de que el técnico alsaciano recalca una y otra vez que es “uno de los jugadores de futuro del Arsenal”. “Quiero que se quede y que sea uno de los jugadores de futuro de este club. Personalmente, quiero que se comprometa con el club y que sea uno de los portadores de los valores del equipo. Estoy decidido a mantenerlo porque invertimos mucho tiempo, confianza y dinero en jugadores como Oxlade comprándoles a una temprana edad”, concretó.

Otros temas que también tienen que ver con el mercado de fichajes son los que están relacionados con Mustafi, Mbappe o Thomas Lemar, uno de los futbolistas relacionados con el Arsenal durante todo el verano. El jugador del Mónaco parece que no terminará vistiendo los colores Gunners, pues Wenger ya ha confirmado que el acuerdo “está muerto por ahora”, algo que relaciona directamente con las salidas del conjunto monegasco de futbolistas como Mendy, Bernardo Silva o Bakayoko. Enfrascados en el tema de Mbappe, el equipo francés parece no querer abrir más vías de negociación en lo que queda de periodo de transferencias. En cuanto al defensor bávaro, Wenger no cierra la puerta a ningún movimiento en general: “Es difícil para mí hablar de casos individuales porque estamos en los últimos siete días de mercado. Siempre es difícil predecir lo que sucederá. Hay que tomar decisiones rápidas y hábiles, por lo que no se puede planificar lo que se va a decir en la rueda de prensa”.

"Estoy contento con la plantilla, pero demasiada competencia no es buena"

Finalmente, dice estar “contento con la plantilla” que tiene a día de hoy aunque hace una clara apreciación sobre la gran cantidad de futbolistas con los que cuenta: “He dicho muchas veces que tener muchos jugadores en la plantilla hace que algunos no tengan oportunidades de competir. Demasiada competencia no es buena. Por otro lado, uno de los valores de este club es dar la oportunidad a jugadores jóvenes que lo merecen. Si tienes muchos jugadores de primer nivel, es más difícil darle la oportunidad a estos jóvenes”. Así pues, habrá que estar pendientes de lo que acontezca en un Arsenal que, en lo que se refiere a su futuro inmediato, debe volver a la senda de la victoria en lo que respecta a la Premier League.