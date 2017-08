Simon Mignolet: "Las noches de Anfield siempre son especiales"

Google Plus

Simon Mignolet durante el partido ante el Hoffenheim | Foto: Getty Images

El recital de fútbol que dio el Liverpool en la noche del miércoles fue digno de un gran ambiente. Y Anfield correspondió. El público red demostró estar a la altura de las grandes noches como siempre ha demostrado y de la que tanto puede presumir su plantilla. Así lo ha hecho Simon Mignolet. El portero belga quiso transmitir tras el partido que la afición fue “eléctrica” y por ello se mostró muy contento. La clasificación para la fase de grupos de Champions no ha sido la única alegría para los jugadores de Jurgen Klopp, hay una clara reconciliación con una grada que sueña con volver a ganar grandes títulos. Este año tendrán una gran oportunidad.

Mignolet describió la noche calificándola de “especial”. “Las noches de Anfield siempre son muy especiales y creo que esta noche es muestra de ello, los aficionados han enseñado lo que son capaces de hacer”, comentaba el belga. Certificó su afirmación aludiendo al pasado ya que es lo que Anfield es capaz de hacer, es de donde viene este club, "es su historia”. “Todos deseamos volver a jugar con este ambiente, es lo que el club ha mostrado durante toda su historia y estamos orgullosos de ser parte de esto”, argumentaba el portero.

Sobre la vuelta a la Champions comentó: “Ahora tenemos que ver lo lejos que podemos llegar, no nos ponemos límites”. “Era lo que queríamos, hemos luchado todo el año por llegar aquí, es algo increíble”, declaró el guardameta. También se mostró muy orgulloso de sus compañeros Mané, Henderson y Wijnaldum. “Queríamos demostrar cómo podemos jugar y así lo hicieron, no fue fácil pero teníamos que finiquitar la eliminatoria con una gran exhibición”, observó el meta flamenco. Finalmente, alabó los primeros 30 minutos del equipo de los que dice que hicieron el resto del partido "mucho más fácil con los tres goles”, aunque el Hoffenheim no se rindió y apreció el cambio de sistema de Nagelsmann: “Tuvimos que adaptarnos e hicimos un gran trabajo, fuimos justos vencedores”, concluyó Mignolet.