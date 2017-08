Rivales con historia para el Arsenal en la UEFA Europa League

Google Plus

Tras no clasificarse para la UEFA Champions League por primera vez en más de veinte años, los aficionados del Arsenal han tenido que estar pendientes del sorteo del que es el segundo torneo continental. Desconociendo aún la importancia que le van a dar los del Emirates Stadium a esta competición, sabiendo que Wenger ha puesto su punto de mira en la Premier League, los rivales sí parecen ser jugosos. Partiendo como cabezas de serie, los Gunners han sido los primeros en llegar al grupo H. Tras ellos, y en el bombo dos, ha llegado el Bate Borisov, de Bielorrusia. En tercer lugar, ha aparecido el Colonia, un conjunto alemán que, en principio, parte como favorito tras el Arsenal. Finalmente, y tras repartir las bolas del cuarto bombo, ha salido el Estrella Roja de Belgrado, conjunto serbio con mucha historia.

Y es que, la historia, es lo que caracteriza a este grupo de la UEFA Europa League. En cuanto al conjunto bielorruso hay que destacar que llega tras ser campeón de su liga durante once temporadas consecutivas. Un gran monopolio que, sin embargo, no puede pasear por los grandes campos europeos, pues ha quedado fuera de la UEFA Champions League tras caer eliminado ante el Slavia Praha por el valor doble de los goles del conjunto checo. Su aterrizaje en este segundo torneo continental no ha sido precisamente tranquilo, pues la eliminatoria final que tuvieron que jugar ante el Oleksandriya ucraniano tuvo emoción hasta el final dejando un desenlace de 3-2 para los del Borisov Arena.

Por otro lado, está el Colonia, un equipo alemán que ha ido adquiriendo protagonismo en las últimas temporadas mejorando su rendimiento en la Bundesliga. El pasado año quedó quinto en la clasificación, igual que el Arsenal, aunque, eso sí, a trece puntos del Hoffenheim, último en entrar en la UEFA Champions League. Aunque su acceso sí ha sido directo, a diferencia de los otros dos rivales, los bávaros tienen que remontarse muchos años atrás para volver a saborear las mieles europeas, pues desde que fueran subcampeones de la UEFA en la temporada 1985/1986 no han vuelto al plano europeo. Un ir y venir de ascensos y descensos entre las dos principales categorías de Alemania caracteriza al club en el presente siglo.

El último rival de los Gunners será el Estrella Roja de Belgrado, quien ganó la fase regular del campeonato serbio el pasado año pero perdió en la fase de campeonato ante el Partizán, un rival histórico con el que se reparte los títulos en Serbia. Siendo, además, el equipo más laureado de este país, el Estrella Roja llega a la fase de grupos de la UEFA Europa League tras jugar, nada más y nada menos, que cuatro rondas previas. Compitiendo oficialmente desde finales de junio, los del Stadion Rajko Mitic pueden presumir de haber eliminado a Floriana, un equipo maltés por 6-3, al Pavlodar, conjunto de Kazajistán por 3-1, Sparta de Praha, de República Checa por 3-0, y Krasnodar, rival ruso del que se desquitaron por un abultado 4-4.

De esta forma, el equipo londinense ya puede integrar en su calendario los compromisos europeos. Unos compromisos que dejan un dato curioso y, a la vez, desalentador para los dirigidos por Wenger, pues el Arsenal jugará fuera de casa cinco de los seis partidos de Premier League que llegarán tras un encuentro de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Apenas el partido ante el Brighton & Hove Albion del 1 de octubre será disputado por los Gunners delante de su afición después de su compromiso del jueves en la que será la jornada dos de la competición europea. Tras disputar la primera fecha continental el 14 de septiembre, el Arsenal tendrá que ir a Stamford Bridge para medirse al Chelsea. Ya tras la jornada tres tendrán que visitar al Everton, mientras que en noviembre, cuando se jugarán dos jornadas de la UEFA Europa League, los de Wenger tendrán que ir al Etihad y a Turf Moor para enfrentarse a Manchester City y Burnley respectivamente. Finalmente, y en lo que será la antesala del maratón de partidos navideño, el conjunto Gunner visitará Southampton para medirse a los de Pellegrino tras haber disputado el último partido europeo el 7 de diciembre.

Los grandes cambios que supone jugar esta competición se unen, por si no fuera poco, al exigente calendario que tendrá el Arsenal tras sus partidos. Hay que tener en cuenta que, al menos, tres de esos cinco rivales que visitarán tras jugar en jueves optan a la parte alta de la clasificación. A ellos bien se le puede unir el Southampton, un equipo que ha comenzado la temporada brillantemente con seis puntos de los seis posibles en la Premier League. En cuanto a la visita a los Clarets, hay que destacar el tremendo sufrimiento de los londinenses el pasado año en Turf Moor, ganando con un gol de Koscielny en el último minuto de partido, algo que también se repitió en el encuentro de la segunda vuelta disputado en el Emirates.