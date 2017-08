Pep Guardiola:"No hablo sobre jugadores que pertenecen a otros clubs"

Google Plus

Pep Guardiola. Foto: premierleague

Pep Guardiola ha comentado en la rueda de prensa de este viernes, que a día de hoy está muy contento con la plantilla que ha formado para esta temporada. El técnico español del Manchester City asegura que los refuerzos que han llegado en este verano eran sus objetivos primordiales y está muy contento de poder contar con ellos.

"Aún quedan cinco o seis día para que el mercado llegue a su final y estoy convencido de que se producirán movimientos muy importantes" declaró Pep Guardiola.

"Se producirán movimientos muy importantes" A lo largo de esta semana han sido varios los medios que han informado sobre una supuesta oferta que el club de Manchester habría realizado por el astro argentino, Lionel Messi, sin embargo el entrenador del conjunto inglés se ha encargado de desmentir tales noticias, afirmando que por el momento el fichaje del jugador del Barcelona es prácticamente imposible.

Alexis Sánchez celebrando uno de sus goles con el Arsenal. Foto: premierleague

Alexis Sánchez también ha sido otro de los nombres que ha estado vinculado a la órbita del club "Citizen" durante todo este verano, pero Pep Guardiola no ha querido hablar sobre este tema.

"Alexis es jugador del Arsenal, al igual que Mbappe lo es del Mónaco y Jonny Evans del West Bromwich. Normalmente no suelo hablar de jugadores que pertenecen a otros clubs" dijo el técnico del Manchester City.

Pep Guardiola dando órdenes desde el área técnica. Foto: premierleague

"No suelo hablar de jugadores que pertenecen a otros clubs" Pep Guardiola no podrá contar con Kyle Walker (sanción) e Ilkay Gündogan (lesión) para el próximo enfrentamiento ante el Bournemouth, no obstante Benjamin Mendy cuenta con muchas probabilidades para debutar con la camiseta del Manchester City este sábado.

"Las bajas son importantes, pero cuento con grandes sustitutos. Mendy viajará con nosotros y lo más seguro es que cuente con minutos en el próximo encuentro, para que vaya cogiendo ritmo" aseguró Pep Guardiola.