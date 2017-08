Previa Huddersfield-Southampton: Duelo entre invictos que quieren dar qué hablar

El Huddersfield jugará por segunda jornada consecutiva ante su afición. Foto: Getty Images.

Comienza una nueva jornada en esta reciente estrenada temporada de la Premier League en el que sólo hay un partido que se jugará entre dos equipos que aún no conocen la derrota, y es el sorprendente Huddersfield contra el Southampton de Pellegrino; ambos se juegan seguir siendo imbatibles para conseguir lo más rápido posible sus objetivos.

Juegan el segundo contra el séptimo de la Premier League El Huddersfield llega con la vitola de ser uno de los tres equipos que han ganado los dos primeros partidos, queriendo llegar a los nueve puntos cuando acabe esta jornada. Los hombres de David Wagner han sorprendido a todos, ya que es el primer candidato a descender, y de momento, está en el buen camino. El modesto equipo debuta en la liga inglesa como formato Premier League y llega para no abandonarlo nunca, pues no jugaba en la máxima categoría inglesa desde hace décadas.

En frente está todo un equipo ya experimentado que ha dejado atrás los años de penuria y sufrimiento para volver a ser uno de los grandes de Inglaterra. El Southampton del argentino Mauricio Pellegrino va a Huddersfield para seguir la senda de partidos invictos y poder luchar para un puesto en competición europea. Con fichajes e ilusión, los saints tienen ante sí un proyecto ilusionante y esperan ganar a domicilio por primera vez en esta temporada.

El novato pretende dar mucha guerra

El Huddersfield no sabe lo que es encajar gol en Premier League Con el presupuesto más bajo de la Premier League, el recién ascendido no quiere entender de números económicamente hablando pero sí en cuestión de clasificación. El Huddersfield se presenta en la tercera jornada con la ilusión de poder dar otra sorpresa ante un equipo teóricamente más potente que ellos, a decir cierto, en cuanto a calidad, el equipo entrenado por David Wagner es el que más limitaciones tiene en su plantilla. Pero el trabajo bien hecho y las ganas de competir están haciendo de ello, un equipo que se ha mostrado sólido en las dos primeras jornadas, aún no sabe lo que es recibir gol en la Premier League, y sobretodo, ha ganado los dos primeros partidos de la temporada, algo que ya hizo un equipo recién ascendido el año pasado y no sirvió para poder mantener la categoría.

En el John Smith's Stadium están viviendo más que un sueño. Foto: Getty Images.

Por ello, el Huddersfield tiene los pies en el suelo pensando partido a partido como si fuera una final para poder obtener los puntos necesarios que servirían para conseguir una permanencia histórica. Y su siguiente final es el Southampton de hombres como Charlie Austin, Dusan Tadic y Ryan Bertrand; todo un reto para el novato de la competición que no le da miedo a nada.

Para este partido, David Wagner no podrá contar con los aún lesionados Cranie, Hogg, Stankovic y Wells. Pero seguirá disfrutando de los goles del máximo anotador del equipo Steve Mounie. El ex delantero del Montpellier va camino de ser la principal pieza de este equipo, que ya mostró en la temporada pasada la capacidad goleadora que tiene, y que, parece ser, en Inglaterra sigue lo que es capaz de hacer. Tiene pinta de jugador de gran equipo.

Los Saints no quieren ir de farol

El nuevo Southampton de Pellegrino es más sólido y serio atrás Tras varios años dejando atrás el sufrimiento de buscar sólo la permanencia, el equipo del sur de Inglaterra quiere este año ir a más, y conseguir los puntos necesarios en cada partido siendo un equipo sólido y serio difícil de superar. Por ese motivo fichó a Pellegrino. El entrenador argentino fue capaz de conseguir la permanencia con el Alavés en la temporada pasada y casi lo lleva a la Europa League con un equipo que era una de los candidatos para descender, pero el ex jugador del Valencia se ha hecho un entrenador con una capacidad de poder hacer oro todo lo que toca a base de concentración y estudio de cada rival que le toque.

Mario Lemina no podrá jugar por molestias en el gemelo. Foto: Getty Images.

Esa es la seriedad que busca el Southampton, y que está de camino. Cuatro puntos de seis posibles en las dos primeras jornadas sirven como acicate para querer seguir invictos ante un rival en su mejor momento pero con la inexperiencia que es el jugar en una liga tan exigente como la Premier. De experiencia ya sabe un poco el Soton, que quiere seguir creciendo partido a partido, año tras año.

Los ausentes para ese partido son el lesionado Lemina, y Virgil Van Dijk, a punto de abandonar el club. Pero el míster cuenta con el resto de la plantilla, sobretodo con un Tadic que quiere seguir creciendo como futbolista y superar el número de goles de la temporada pasada, pues su cantidad disminuyó bastante (tres goles) a pesar de la calidad que tiene.

Dos entrenadores nuevos en la Premier

Si hay algo que se asemejan estos dos equipos es que son, junto el Crystal Palace de Frank de Boer, cuyo entrenadores debutan en la Premier League. Nunca antes habían entrenador en la máxima categoría del fútbol inglés.

El alemán de 45 años David Wagner cumple su segundo año dirigiendo al Huddersfield, pero es inédito en la primera división inglesa. Antes de entrenar a su actual equipo, estuvo durante cuatro años en el equipo reserva del Borussia Dortmund.

Pellegrino quiere mantener invicto al Southampton. Foto: Getty Images.

Igual que su homólogo, el argentino hace sus pinitos como entrenador por primera vez en Inglaterra, su debut es ante un equipo más potente que aspira a algo más, pero nunca había estado antes. Su carrera como míster sólo está ligada a Argentina y España.

Lo cierto es que, a pesar de la novedad y lo diferente que son unas ligas que otras, ambos entrenadores se están adaptando de lo lindo en su nueva etapa en una de las mejores ligas del mundo.

Alineaciones