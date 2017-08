Previa Manchester United - Leicester City: de campeón a campeón

Fuente: Manchester United

José Mourinho atraviesa su mejor época como técnico del Manchester United, su equipo ha conseguido comenzar el campeonato arrasando allí por donde pasa, prueba de ello son los resultados cosechados en las dos primeras jornadas (4-0 vs West Ham y 0-4 vs Swansea). Además, después de un año de transición y adaptación, parece que the special one ha conseguido implantar su más que conocido estilo de juego, que hasta el momento, les está sirviendo para destrozar a sus rivales.

Por su parte, Craig Shakespeare se ha hecho a la perfección con el Leicester City, y viceversa. Los zorros pelearon hasta el último momento contra el Arsenal en una primera jornada de la que no sacaron ningún punto (4-3 en el Emirates Stadium), a pesar de ello, las sensaciones que dejó el equipo fueron de lo más positivas y la victoria 2-0 frente al Brighton la semana pasada confirmó lo visto en Londres 14 días antes, el hecho de que este Leicester luchará por las competiciones Europeas. Para ello, deberá superar a equipos con mayor potencial económico que el suyo, empezando este sábado frente al todopoderoso ManU. Pero esto no acaba aquí, el mes de septiembre se antoja especialmente duro para los del King Power Stadium que en apenas 14 días recibirán a Liverpool y Chelsea y tendrán que visitar el siempre complicado John Smith's Stadium.

Nuevos actores en el teatro de los sueños

Tres goles en dos jornadas han servido para poner al belga Romelu Lukaku en todas las portadas, el ex-jugador del Everton conquistó los corazones de los aficionados de Old Trafford gracias a sus dos dianas en el estreno liguero frente al West Ham, algo que pudo complementar con otro tanto en el Liberty Stadium la pasada jornada. A pesar de llevar escasos meses a las órdenes de Mou, el ariete se ha adaptado perfectamente al equipo, y tal y como ha quedado demostrado, sus asociaciones tanto con Mkhitaryan como con Paul Pogba funcionan a las mil maravillas.

Armenio y Francés han sido también claves en el esquema táctico del preparador luso, al igual que el polémico técnico, Mkhitaryan y Pogba no desplegaron su mejor fútbol el pasado año, debido en gran parte a que todavía se estaban adaptando al club inglés. Pero en su segunda temporada ambos jugadores están brillando con luz propia, y entre los dos suman un total de dos goles y cinco asistencias, registro propio de los mejores centros del campo del mundo.

A parte del partido, otro evento deportivo ha protagonizado la semana del Manchester United, ya que el pasado jueves se realizó el sorteo de la Champions, y por tanto, el club inglés conoció cuales serían sus rivales en la fase de grupos de este prestigioso torneo.: Benfica, Basilea y CSKA de Moscú serán los primeros escollos para los de Mou en la presente edición de la liga de campeones.

Presa favorita Desde aquella remontada épica en el King Power Stadium que vió como su equipo se impuso por 5-3 al United de Van Gaal, los red devils no han perdido ni una sola vez ante el Leicester City. En los últimos seis partidos, los de Manchester han logrado imponerse en cuatro ocasiones y empatar en otra dos, mientras que los foxes no han conseguido ninguna victoria. La pasada campaña ambos conjuntos se vieron las caras en tres enfrentamientos, el primero fue en agosto para luchar por la Community Shield (2-1 para los de Mou), el segundo en Old Trafford para disputar la sexta jornada de liga (4-1 para los locales), y por último, en la sede del Leicester, que esta vez no vivió una victoria de su equipo ya que los suyos volvieron a perder contra el United (0-3).

Fuente: Getty Images

Cogiendo forma europea​

Como aquel que dice, vivir del pasado es imposible, pero bien es cierto que el título de liga logrado por el Leicester hace dos temporadas siempre va a perseguir al equipo, para lo bueno y para lo malo. Los aficionados son conscientes de que aquello fue una hazaña, algo que rara vez se presencia, pero por muy bien que juegue el Leicester siempre se va a comparar al equipo con aquella plantilla de héroes que obró el milagro. Es por ello que desde el club se ha invertido en fichajes prometedores y mediáticos para dar forma a este proyecto con ambiciones europeas.

El Leicester desplegó un gran fútbol en el partido inagural de la Premier League frente al Arsenal, los de Shakespeare llegaron a ponerse por delante en el marcador, pero un gol de Giroud en los minutos finales les privó de empezar el año ganando. En su estreno como locales, consiguieron imponerse al Brighton and Hove Albion por 2-0, y por el momento, el planteamiento táctico que les llevó a la gloria es el elegido por Shakespeare para luchar por llevar las competiciones Europeas al King Power Stadium. Prueba de ello es que el equipo no ha superado el 50% de posesión en ninguna de las dos primeras jornadas (30% contra el Arsenal y 45% ante el BHA), por lo que el partido de mañana se antoja de lo más defensivo para ambos conjuntos.

El viejo Jamie y sus amigos Si bien Jamie Vardy fue acusado la pasada campaña de no mantenerse a su mejor nivel, el punta de los foxes está despejando todas las dudas a cerca de su rendimiento. Un doblete frente a los Gunners le ha bastando para demostrarle a su afición que sigue estando al pie del cañón, y además, su compañero de dupla Shinji Okazaki viene de anotar en los dos primeros partidos de liga, por lo que la delantera del Leicester vuelve a asustar tal y como lo hizo en la temporada 2015/16.

Cabe destacar también el rendimiento de uno de los nuevos fichajes, Harry Maguire. El central de 24 años está jugando a un gran nivel, y además de mantener a los atacantes rivales a raya, el ex del Hull City consiguió marcar la semana pasada su primer gol con la camiseta de los foxes, por lo que los focos estarán sobre él después de que Southgate le haya llamado para formar parte de la expedición inglesa en el próximo parón de selecciones.

Maguire celebrando su gol. Fuente: LCFC

Onces probables

Todo parece indicar que Mourinho no hará ningún tipo de rotación en su once habitual, por lo que se antoja que el United saldrá con: De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Pogba, Matic, Mkhitaryan, Rashford, Mata y Lukaku.



Por su parte, el Leicester seguirá luciendo su clásico esquema táctico 4-4-2 que se compondrá por los siguientes jugadores: Schmeichel, Fuchs, Maguire, Morgan, Simpson, Mahrez, James, Ndidi, Albrighton, Okazaki y Vardy.