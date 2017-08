Benítez espera cosechar los primeros puntos de la temporada

Rafa Benítez durante un entrenamiento/ Foto: NUFC

El Newcastle United todavía no ha logrado puntuar esta campaña, esta jornada se enfrenta vs West Ham United, con el objetivo de inaugurar el casillero en la competición doméstica.

El técnico de las urracas compareció en rueda de prensa el pasado viernes, habló del partido y de su equipo. El técnico español está esperando a que Rolando Aarons se recupere, mientras tanto el equipo prepara el choque frente al West Ham. La exhibición del joven delantero fue lo más positivo que sacó el Newcastle en la derrota del pasado miércoles frente al Nottingham Forest, anotó un gol y cuajó un gran encuentro. "Es otro que tendremos que ver como evoluciona porque tiene un golpe. Por el momento, él forma parte de la plantilla y ya veremos como se desarrolla", dijo el gerente del Newcastle.

"Al final de la temporada pasada estaba listo para jugar pero no queríamos correr el riesgo porque el equipo estaba bien". "Teníamos el verano para estar seguros de que estaba en forma". "Necesitaba jugar, lo hizo bien en la pretemporada y el otro día fue uno de los mejores jugadores". Benítez también confirmó que el delantero Dwight Gayle es duda para el partido. "Lejeune no está en la lista, Yedlin todavía no está listo y también tenemos a Darlow con un golpe en el muslo, por lo que no estará en el banquillo", dijo el técnico español.

"Estamos tratando de hacer nuestro trabajo en el mercado de fichajes pero a la vez también debemos de estar concentrados en el fútbol". "Tengo la confianza de que el equipo mejorará y estoy seguro de que si seguimos trabajando de la manera que estamos trabajando ahora, la temporada irá bien encaminada. Obviamente si conseguimos la contratación de varios jugadores, habrá una gran diferencia".

"Hemos anunciado que Rivière ha firmado por el Metz y de Jong está muy cerca del Ajax, así que estamos trabajando en eso y estamos tratando de fichar a jugadores". "Esto significa que estamos reduciendo el número de jugadores y estamos en busca de otros tantos en el mercado de fichajes", finalizó.