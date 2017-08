Slaven Bilic: "Nuestros seguidores se merecen los tres puntos frente al Newcastle"

Google Plus

Slaven Bilic en una sesión de entrenamiento/ Foto: WHU



"Estamos muy contentos de haber conseguido nuestra primera victoria en la temporada, el miércoles pasado. No importa que fuera en la Copa Carabao o que el rival fuera el Cheltenham Town de la Liga Dos". "Lo único que importa es la victoria porque después de dos derrotas necesitábamos un impulso" dijo el técnico croata.

"Jugamos bien la segunda mitad en Southampton el sábado pasado pero las condiciones eran adversas, debido a la expulsión y a los dos goles en contra. El equipo demostró coraje llegando a igualar el maracador a 2-2, con dos goles brillantes de Chicharito. Pero recibimos justo un mazazo al final con su tercer gol. Por lo tanto, era muy importante ganar en Cheltenham y fue eso lo que hicimos. El equipo estuvo genial y además dejamos la portería imbatida"

"Como he dicho, no importa quién sea la oposición. Experimentamos esa sensación de ganar y eso sólo puede ser bueno. Esperamos tener la misma sensación vs Newcastle United el próximo sábado. Hemos estado al norte de Manchester, al sur de Southampton, al oeste de Cheltenham y ahora vamos al norte otra vez, a Newcastle y nuestras secciones en las gradas siempre han estado llenas. Puede sonar como un cliché o lo que sea, pero el canto y el apoyo de nuestros aficionados hacen una gran diferencia. Les dan a los jugadores esa pequeña motivación extra para ganar el partido"

"La última vez que fuimos a Newcastle, hace dos temporadas, no hicimos un buen partido, sobretodo en la primera mitad. En ese momento, no estábamos muy bien, nosotros estábamos en la quinta posición y el Newcastle en la zona baja".

"Newcastle United es un club popular como West Ham y, como nosotros, ellos y sus seguidores están desesperados por algún éxito después de mucho tiempo sin un trofeo. Jugué en St James Park para West Ham y para Everton y perdí ambas veces. No quiero que el récord continúe el sábado, si podemos mostrar el mismo compromiso y la misma calidad que demostramos en la segunda mitad en Southampton y en nuestra victoria en Cheltenham, estoy seguro de que conseguiremos la victoria".