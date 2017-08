Conte: "Hay seis equipos top, pero el Everton está muy cerca"

FOTO: CFC

Muchos frentes abiertos tenía Antonio Conte esta semana. Su futuro, sus problemas con la directiva, la convocatoria de Hazard con su selección pese a no haber vuelto aún con el Chelsea, el ya redundante tema de Diego Costa, el Everton...

Le tocaba dar la cara al italiano que no tendrá un partido fácil esta semana. Uno de esos equipos aspirantes a disputar los puestos cabeceros de la tabla visita Stamford Bridge con la intención de resarcirse del "baño" que recibió la pasada temporada en uno de esos partidos donde el Chelsea fue un rodillo imparable: "Hay seis equipos top, pero el Everton está muy cerca de esos equipos. Actualmente y estoy seguro que en el futuro el Everton conseguirá unirse a ese grupo de equipos de élite. La pasada temporada jugamos realmente bien contra el Everton. Marcamos cinco goles, creamos muchas ocasiones y jugamos muy bien al fútbol. Pero eso es pasado. Lo más importante ahora es el presente y tratar de hacer otra gran actuación contra el Everton, tratar de ganar y conseguir nuestra primera victoria en casa".

Conte, ha manifestado estar más a gusto que la temporada pasada: "Después de una temporada empiezas a entender un montón de nuevas situaciones, empiezas a vivir muchas situaciones. La temporada pasada fue totalmente nueva para mi. Estoy mucho más tranquilo este año porque aprendes a trabajar para un nuevo club. He aprendido un montón del pasado".

Sin embargo, no dudó en desvelar sus problemas con la directiva a la que pide más incorporaciones para luchar por todas las competiciones: "Espero que después del parón de selecciones tenga todo el equipo formado. Jugamos siete partidos en un mes, y necesito rotar jugadores. Si alguien piensa que puedo usar sólo 11 jugadores o 13 jugadores, es imposible. Tengo que rotar. Debemos estar preparados para afrontar esta situación". Respecto a la baja de Diego Costa, descartó novedades en el caso: "No hay noticias. Usted sabe muy bien mi posición".

Por último. el entrenador blue no quiso dejar pasar la oportunidad para manifestar el estado de alarma que ha generado la convocatoria de Hazard por Bélgica, que sigue con su proceso de recuperación: “Es importante darle el tiempo necesario para que se recupere bien. Estoy sorprendido de su convocatoria. Fui seleccionador de Italia y respeto su decisión”. "Si no está bien no jugará, por eso no juega con nosotros", añadió.