Este es el famoso Manchester United

Es difícil saber si un equipo puede completar un gran torneo y ser el campeón indiscutido por el simple hecho de haber tenido un inicio apabullante, pero quién va a negarles la ilusión a los fanáticos del Manchester United. El equipo responde dentro del campo, no deja dudas, borra del campo de juego a sus rivales y, además de eso, no sufre goles en contra, lo que es realmente un gran cambio con respecto a temporadas anteriores.

José Mourinho ha logrado darle su impronta al United, un estilo acorde a la historia del club, con el añadido de grandes jugadores que han armado un conjunto que puede dar que hablar si se mantiene en este nivel. Luego de triunfar por 4-0 ante West Ham, y por el mismo marcador frente al Swansea, se avecinaba el Leicester en el horizonte de los ‘Red Devils’.

Los locales comenzaban a ejercer un dominio absoluto en campo rival, sin dejar al Leicester siquiera pensar en cómo contrastar su poderío ofensivo. Con Romelu Lukaku haciendo las veces de pivote fuera del área, recibiendo los balones largos para descargar hacia las bandas, era allí donde aparecían Juan Mata y Anthony Martial como los hombres indicados para lastimar a un endeble fondo del Leicester.

La polémica arribó a Old Trafford cuando el delantero ex Everton, Romelu Lukaku, dio una media vuelta dentro del área, remató al arco, obligando a la acción del guardameta rival, Kasper Schmeichel, quien dejó cortó su rechazo, y Juan Mata lo cambió por gol gracias a una excelente definición. Pero el árbitro asistente levantó su banderín y la jugada quedó anulada por un supuesto offside del ex Chelsea, el cual las repeticiones demostraron que no era así.

Juan Mata convirtió, pero su tanto no subió al marcador | Foto: @ManUtd

Paul Pogba intentó hacer gala de su excelente remate de media distancia, pero su puntería no estuvo fina durante la primera etapa, primero con una sensacional intervención de Schmeichel, pero luego desviando su remate en varias oportunidades, lo que demostraba que los 'Foxes' estaban dejando demasiados espacios para los atacantes rivales, pero los jugadores del Manchester United tampoco podían capitalizar esos permisos que la visita les daba.

Entre ocasión y ocasión, se evaporó la primera mitad, con el empate a cero sin moverse del marcador, siendo un fiel reflejo de lo poco que había hecho el Leicester por encontrar la ventaja, y la mala puntería de los dirigidos por José Mourinho, que habían contado con multitud de ocasiones, pero no las habían sabido aprovechar.

En el amanecer del segundo tiempo, Manchester United gozó de un penalti por una infantil mano en el área, por lo que Romelu Lukaku se dispuso a canjearlo por gol, pero Schmeichel adivinó sus intenciones y desvió el remate del delantero belga al corner, dejando con el grito ahogado a todos los fanáticos locales.

Envalentonados con eso, Leicester salió en busca de ser quien golpeara primero, con un puñado de oportunidades que lograron incomodar a David De Gea, y hacer contener más de una respiración en las gradas. Pero el premio llegó para el equipo que más había intentado durante el trámite, y Marcus Rashford conectó un corner para que el primer gol del partido subiera a favor del Manchester United.

Marcus Rashford solo necesitó 3' para convertir el primer gol | Foto: @ManUtd

El juvenil delantero inglés, que había ingresado solo unos minutos antes en lugar de Juan Mata, perdió su lugar como titular para este partido en manos de Anthony Martial, pero en unos instantes logró mostrar que puede ser una pieza clave, al menos como recambio.

Con el resultado en contra, al Leicester no le quedó otra que salir de su guarida en busca de lo que esperaba llevarse de Old Trafford: al menos un empate. Y ahí se volvieron a abrir los espacios para el Manchester, que apeló a la misma fórmula utilizada contra West Ham y Swansea, la de golpear primero, y luego aguardar las oportunidades ideales de contragolpe, cediendo el protagonismo a su rival.

Fellaini puso el 2-0 definitivo | Foto: @ManUtd

Así llegó el segundo gol del partido, con una interesante jugada de Jesse Lingard por el sector izquierdo, ingresando al área e intentando definir al segundo poste, pero Marouane Fellaini apareció para desviar su remate y asegurar el gol, segundo del partido para el Manchester United, que comenzaba a asegurar su victoria.

Teniendo un 2-0 a su favor, los 'Red Devils' se contentaron con mantener la posesión del balón, asegurando así que los minutos finales pasaran sin peligro alguno, a la espera de que algún espacio se abriera para convertir nuevamente.

Los fanáticos se ilusionan con este Manchester United | Foto: @ManUtd

Con esta nueva victoria, el Manchester United se ubica como líder de la Premier League, acumulando diez goles a favor, ninguno en contra, y puntaje ideal.