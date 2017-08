Previa Tottenham-Burnley: La ilusión de ganar en Wembley

Google Plus

El Tottenham-Burnley de la temporada pasada acabó 2-1. Foto: Getty Images.

El Tottenham tiene ante sí una nueva oportunidad de poder ganar por primera vez en esta temporada un partido ante su afición antes del parón liguero por las selecciones. Tras el fiasco ante el Chelsea, los hombres de Pochettino pretenden olvidar lo que sucedió la jornada pasada para dar paso una nueva victoria que les catapulte en los primeros puestos de la tabla de clasificación y coger confianza para dar lo mejor de ellos mismos.

Ambos con los mismos puntos, han ganado un partido a domicilio y han perdido en casa Pero no lo tendrá nada fácil, pues el Burnley no es el equipo inocente del año pasado que carecía de experiencia en la primera división inglesa. Pues el equipo dirigido por Sean Dyche sí fue capaz de ganarle al vigente campeón en la jornada inaugural, cosa que no supo hacer su rival en esta jornada. El modesto equipo pretende conseguir la salvación cuanto antes, por eso se ha reforzado de manera lógica y tiene los mimbres suficientes para conseguirlo de manera holgada.

El partido será arbitrado por el veterano Lee Mason, que está en la máxima categoría desde 2006; y que en este nuevo curso ya ha arbitrado el Southampton-West Ham de la pasada jornada.

El Tottenham no quiere más despistes

Sería raro ver al Tottenham perder dos partidos consecutivos como local, de hecho, la última vez que pasó data de hace más de dos años. Pero los hombres de Pochettino no piensan en errar una vez más en su provisional estadio durante este año. Los Spurs quieren alcanzar la gloria esta temporada en un campo tan mítico como Wembley. Pero primero tendrán que ir partido a partido, y el más inmediato es el del Burnley.

Dele Alli será clave un año más en el Tottenham. Foto: Getty Images.

En una semana ilusionante después de conocer sus rivales en Champions League y de las incorporaciones de fichajes, el Tottenham no quiere centrarse en algo más allá que conseguir sus tres primeros puntos como local.

La principal novedad será la del colombiano Davinson Sánchez, que podrá debutar con la camiseta blanca. Con Trippier y N'Koudou lesionados, Pochettino podrá contar con el resto de su plantilla siendo el baluarte principal el delantero Harry Kane, que aún no ha marcado en esta temporada. El máximo goleador del curso pasado forma una pareja sensacional con Dele Alli en el ataque del equipo londinense.

El silencio del Burnley, su mejor arma

Con pocas posibilidades de ganar se presentó el Burnley en Stamford Bridge y dio la sorpresa ante el vigente campeón. Ganar en Wembley como visitante contra el Tottenham parece una utopía, pero ir de modesto y con humildad es lo que le va a este club. Los chicos de Sean Dyche eran principales candidatos para descender el año pasado y logró quedarse un año más en la Premier. Esta temporada están más asentados y la inexperiencia ya no sirve de escusa para un equipo que se ha reforzado con hombres como el atacante Jonathan Walkers o el experimentado mediocampista Jack Cork.

El Burnley quiere volver a ganar tras su derrota contra el WBA. Foto: Getty Images.

El Burnley va a Londres con la esperanza de seguir soñando en un partido que se le resiste a los visitantes desde hace décadas, de hecho, el Burnley no sabe lo que es ganar al Tottenham en territorio enemigo en formato de Premier League, también es cierto que sólo ha estado presente en cuatro ediciones.

Sean Dyche tiene casi toda la plantilla dispuesta para jugar este partido, salvo el reciente fichaje procedente del Stoke City, el veterano Walters es baja por una lesión en el tobillo derecho. Pero con Vokes como titular y Defour mandando en el centro del campo, este Burnley acepta el reto del Tottenham en competir y hacer un gran partido.

La motivación de estrenarse en Wembley

El nuevo estadio de Wembley es el escenario de todos los partidos de la selección inglesa cuando juega de local... y este año lo comparte con el Tottenham.

Wembley está teñida de blanco del Tottenham. Foto: Getty Images.

Esperando a la reconstrucción del White Hart Lane, el Tottenham buscará conseguir éxitos en un campo tan especial para los ingleses. Pero primero han de conseguir su primera victoria en Premier League ante un Burnley que quiere seguir creciendo como club y afianzar su status en un campo tan magnífico como éste.

Este año, Wembley disfrutará de partidos tan especiales y recibirá clubes tan legendarios como Manchester United, Liverpool en Premier League; y Borussia Dortmund y Real Madrid en Champions League.

Posibles alineaciones