Tottenham vs Burnley en vivo y en directo online en Premier League 2017

¡Buenas, buenas, buenas! Volvemos a Wembley, estadio de alegrías o decepciones. De triunfos o derrotas. La casa de los "spurs" esta temporada que acogerá el próximo Tottenham - Burnley de la Premier League. ¡Que ruede el balón ya!

El árbitro que se encargará de dirigir el duelo es Lee Mason.

Foto: Getty Images

El partido se disputará en el Wembley Stadium, la casa del Tottenham para esta temporada, con más de 90000 espectadores.

El último encuentro que enfrentó a estos dos equipos, acabó con victoria para los "spurs" por 0-2. Los goles de Son y Dier en la segunda parte, le dieron la victoria al conjunto de Pochettino en un Turf Moor que solo había sido batido una vez hasta la fecha.

Foto: Premier League

Además, contará con su nuevo delantero, Chris Wood. Más de 15 millones de euros ha dejado la directiva del Burnley en las oficinas de Leeds para llevarse al atacante australiano, que viene de disputar la Copa Confederaciones con su país. Llega para suplantar a André Gray, pero está por ver si será titular, porque lo cierto es que Sam Vokes no lo está haciendo nada mal desde su consolidación en el once incial (lleva dos goles esta campaña).

El Burnley, por su parte, no llega con presión a Londres. Los "clarets" cayeron 0-1 en casa contra el West Brom de Tony Pullis. Pero el resultado no refleja en absoluto lo que fue el partido (típico de los equipos que entrena el actual entrenador "baggie"). Y si a eso le sumamos la proeza de ganar en la jornada inaugural al actual campeón y en su propio campo, pues Sean Dyche puede estar relativamente contento hasta el momento.

Foto: Tottenham

No obstante, otro teorema también mantiene preocupado a Mauricio Pochettino: Harry Kane. El delantero inglés no ha marcado nunca durante el mes de agosto. La semana pasada gozó de oportunidades, al igual que ante el Newcastle, pero parece ser que la pelota no quiere llegar a las redes a través de sus botas. Todo dependerá, entonces, de Dele Alli, Son o Christian Eriksen. O de los tres. El Tottenham no gana en Wembley, pero quizá mañana lo hace por goleada y nos olvidamos de todo esto. Son expertos en hacer cosas así.

El Tottenham llega con ansias de ganar. Pero no por caer la jornada anterior contra el Chelsea, sino por vencer de una vez en su nuevo estadio. Los londinenses han disputado ocho encuentros en Wembley entre el año pasado y este, y solo han ganado uno. Algo falla.