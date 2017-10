Danny Ings quiere triunfar en el Liverpool

Danny Ings jugando contra el Arsenal sub-23 (Danny Ings twitter)

Es joven, todavía cuenta con solo 25 años, pero su cuerpo ha sido castigado gravemente. Hablamos de Danny Ings, delantero inglés del Liverpool que tras 2 duras temporadas no se ha consolidado en el equipo red. En unas recientes declaraciones afirmó que no contempla abandonar el club.

"Todavía siento que tengo un papel importante en el Liverpool" afirmó. El jugador se sinceró a The Times tras dos graves lesiones de rodilla que frustraron su etapa en el club. "En todos los clubes donde he estado, he encontrado una manera de conseguir lo que sea. He estado en muchas situaciones difíciles donde me ha sido difícil salir de ellas" se confesó. Ings quiere callar la boca a los que desconfían de él. "Desde fuera pensaran: "oh, es el hombre olvidado". Pero mi mente no piensa esto. Todavía creo en mí, todavía creo que puedo jugar en este equipo" declaró. Para muchos aficionados, debería salir cedido o traspasado.

Moreno e Ings (Danny Ings twitter oficial)

Para el jugador, abandonar un club tan grande como el Liverpool sería un error. "Cuando estas en un club como el Liverpool, no es un club del que quieras irte. Me molestaría para el resto de mi carrera y de mi vida si no hiciese todo lo posible para darlo todo. Todavía siento que tengo un papel importante en el Liverpool". Parece ser que a Ings, mínimo le queda una temporada allí. La cesión no es una opción. El traspaso menos.

Danny Ings es un habilidoso punta, que además puede jugar de segundo delantero. Se trata de un jugador menudo, pero rápido y con técnica. Aunque no destaca especialmente en la faceta goleadora. El británico fichó por el coloso del fútbol mundial en verano de 2015. Llegó tras una decente temporada en el Burnley, donde marcó 11 goles en 35 partidos de Premier League. En aquella temporada apenas contaba con 22 años. Llegó incluso a debutar con los 3 Leones.

Todo se rompería tras su llegada al Liverpool. En su primera temporada apenas jugaría 9 partidos, donde marcaría 3 goles. Cifras penosas. Afrontó la segunda con esperanzas de disfrutar de más minutos pero no conseguiría recuperar esa rodilla castigada tras una lesión el ligamento cruzado. Tras 11 meses sin jugar con el primer equipo, el 19 de septiembre volvería en la derrota ante el Leicester en la EFL Cup. De Jurgen Klopp dependerá en gran parte que el jugador logre su meta. Si hay un entrenador que valore el esfuerzo ese es Klopp. De momento le ha hecho jugar con el equipo sub-23 y parece que poco a poco le dará confianza.

Danny Ings celebrando un gol con el Liverpool (Danny Ings twitter)

No es el primer jugador lastrado por las lesiones en este club. Muchos otros han sufrido calvarios similares. El ejemplo más claro es Daniel Sturridge. El ex del Chelsea, no alcanza los 30 partidos en una temporada desde la 2013/14, cuando explotó junto a Suárez para marcar 24 goles en 33 partidos y lograr el subcampeonato con los reds. Parece que el Liverpool no es el club adecuado para los Danieles. El último 'Daniel' que triunfó fue Danny Agger.