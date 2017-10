Newcastle ata a Jamaal Lascelles hasta 2023

Jamaal Lascelles. Foto: NUFC.

Newcastle United no perdió tiempo durante esta fecha FIFA y logró darles a sus aficionados y a Rafa Benítez una gran noticia tras anunciar que el capitán del club, Jamaal Lascelles, ha firmado un nuevo contrato que lo mantendrá en St. James' Park hasta junio de 2023.

"Desde que llegué a Newcastle he sido feliz"

Lascelles recibió el brazalete por parte del entrenador español antes de la consagración en Chamionship la temporada pasada. Hasta el momento, ha realizado 75 apariciones para los magpies en todas las competiciones, marcando siete veces, de las cuales dos de ellas llegaron en lo que es su primera temporada en la Premier League.

El defensor inglés nacido en Derby llegó a Newcastle desde Nottingham Forest en 2014, pasando un año más en el City Ground en condición de préstamo antes de regresar a Tyneside previo a la campaña 2015/16.

Lascelles marcó dos goles en esta Premier | Foto: Premier League.

"Me siento como si estuviera en la luna. Desde que vine a Newcastle he sido feliz. Me encanta la ciudad, el fútbol y los aficionados. Todo me gusta, así que estoy feliz de estar ligado por los próximos seis años", dijo Lascelles tras cerrar su nuevo contrato.

"Tenemos un grupo de muchachos ambiciosos, los fans son excelentes y el manager tiene confianza en mí, así que estoy muy feliz aquí y quiero llevar al club tan alto como pueda", añadió el defensor.

El entrenador de los magpies, Rafa Benítez, no quiso quedar fuera y también habló sobre el nuevo contrato del central inglés: "Tan pronto como tomé la decisión de hacer de Jamaal el capitán del Newcastle United, se metió en el desafío y se ha desarrollado como jugador y como persona", dijo el español.

"Él ha demostrado ser un muy buen líder y un buen modelo a seguir. Él también ha mejorado como jugador, respondiendo bien a nuestro consejo y guía, mejorando con cada partido. Me gustaría felicitarlo por su nuevo contrato con el club, es muy merecido", agregó Benítez.