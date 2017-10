Un Clásico sin clásicos

Google Plus

Todo equipo tiene sus leyendas. Unos jugadores que han conseguido que sus logros sean recordados a lo largo del tiempo y su legado haga a su club más grande. Cuando estos héroes dejan su equipo, suelen dejar un vacío enorme que en ocasiones no se consigue suplir por otro jugador. Y este vacío no queda solo en el conjunto al que pertenecía el jugador en cuestión, ya que también afecta a la liga y a los partidos contra el rival acérrimo, ya que estos encuentros pierden una parte que los hacía especiales. Este es el caso del Liverpool-Manchester United, un partido entre dos rivales que consiguen paralizar Inglaterra cada vez que se enfrentan. La cantidad de jugadores memorables que han pasado por estos equipos es enorme, ya que han tenido épocas gloriosas con grandes protagonistas. ¿Quién no recuerda a Carragher, Gerrard, Giggs o Ferdinand? Todos ellos han sido grandes jugadores de los Reds y los Red Devils de estas últimas décadas, pero que por culpa del tiempo, se han ido retirando o abandonando sus clubes, cerrando así épocas gloriosas en los mismos.

La salida de Rooney del Manchester United trajo mucho revuelo en su momento. El delantero inglés abandonaba Od Trafford tras 13 temporadas en las que se convirtió en el máximo goleador de la larga historia del Manchester United. Con su salida, se acababa una época dorada para los Red Devils pese al final amargo tras unas temporadas mediocres. Rooney dejaba a su club en un proceso de reconstrucción, con un proyecto prometedor, pero al que aún le faltan jugadores como pudieron ser Scholes o Giggs. Bien es cierto que con el tiempo este problema se solucionará y algún jugador de la plantilla actual será ese líder del proyecto, una leyenda para su equipo al fin y al cabo. Pero igual de cierto es que el actual proyecto del United está carente de alma, de jugadores tan memorables como los estandartes de la “Era Ferguson”. Este mismo problema lo tiene el Liverpool. Los Reds desde que Gerrard abandonó el equipo que tanto amaba, no han tenido ese líder espiritual. Al igual que el proyecto del Manchester United, el equipo que tienen los Reds es prometedor, pero tienen el mismo problema. La plantilla es buena, pero falta algo. Quizás sea el alma del grupo, que queda vacía sin ese referente que guiaba a toda la plantilla y tiraba de ella.

Un Clásico de este estilo ya tiene un buen cartel de por sí. Pero el aliciente de ser el primero de una época que parece que arranca lo hace más atrayente. En el recuerdo quedarán esos partidazos en los que los Scholes, los hermanos Neville y Giggs (entre tantos nombres reseñables) se enfrentaban a Carragher, Gerrard y compañía. Esos duelos en los que la pasión alcanzaba cotas insospechadas, donde se jugaba con el corazón. Todos esos duelos con los que ha crecido una generación se acabaron. Comienza una nueva etapa en la rivalidad de dos grandes que están tratando de recuperar el status perdido. Un Clásico que no tiene clásicos, aunque sea por el momento. El espectáculo está garantizado y la afición de ambos equipos espera que en este encuentro se empiecen a fraguar las historias de los jugadores que serán leyenda en unos años.