Sergio Agüero asegura que le encantaría jugar con Lionel Messi en el Manchester City

Sergio Agüero durante el entrenamiento del Manchester City (Fotografía: Getty Images)

Sergio Agüero insistió que le encantaría poder jugar con Lionel Messi en la Premier League, su compatriota milita en el FC Barcelona y la clausula ascendió a doscientos sesenta y ocho millones de libras. El delantero estrella de los ciudadanos cree que no habría ningún problema financiero en caso que se concrete la transferencia. Cuando se le preguntó al respecto, se mostró muy emocionado: “El dinero no es problema, pero creo que jugadores como Messi y Ronaldo son símbolos en sus respectivos clubes y para ambos sería complejo cambiar de entorno. Por supuesto que me encantaría coincidir con el mejor del mundo, aunque es poco probable que ocurra eso en este momento”.

El experimentado internacional argentino sufrió un accidente en Holanda tras haber disfrutado del concierto de Maluma y quedó descartado de la última jornada doble de la Clasificación Sudamericana 2018. La Albiceleste sufrió en la zona sudamericana y clasificó directamente para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Rusia. Además, Lionel Messi anotó un magistral triplete ante Ecuador en Quito.

Lionel Messi celebrando la clasificación con sus compañeros (Foto: FIFA/AFP)

Sergio Agüero se defendió de las críticas y confirmó que estuvo en su día libre. La prensa especializada nunca estuvo contenta con su actitud y aclaró todo con respecto a aquella situación: “Cuando los jugadores tenemos días libres en el Manchester City, la mayoría viajamos a Londres, Italia o España. Tuve la suerte de conocer al mejor cantante colombiano. Es difícil imaginar que puede ocurrir, todavía no sé si voy a jugar este sábado y me entrené diferenciado”.

Manchester City comparte el primer lugar en la Premier League con Manchester United, ambos tienen diecinueve puntos tras siete jornadas disputadas. La élite del fútbol inglés se reanudará este fin de semana, los dirigidos por Pep Guardiola se medirán ante Stoke City en el Etihad Stadium y tres días más tarde chocarán con Nápoles en el marco de la tercera jornada de la UEFA Champions League.