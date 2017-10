Koeman: "Seguimos creyendo en nosotros"

Google Plus

Koeman en un entrenamiento. Foto: Everton.

Tras el parón de selecciones, el Everton se prepara para disputar su próximo partido de Premier League en el que visitará al Brighton & Hove Albion. En este encuentro, los de Ronald Koeman se juegan mucho ya que los malos resultados y sensaciones de las últimas jornadas han suscitado muchas críticas sobre los "Toffees", por lo que una victoria daría confianza al equipo para salir de esa mala dinámica.

En la vuelta de todo el equipo a los entrenamientos, Koeman ha comentado que el equipo puede volver a ganar si los jugadores se "centran en sus puestos y creen en sus compañeros" y ha pedido a los futbolistas que tengan fe en su talento y continúen trabajando duro, insistiendo en que de esta manera cambiará la dinámica del equipo.

Para este partido, Koeman no podrá contar con Bolasie ni Coleman, que siguen poco a poco recuperándose de sus lesiones pero están lejos de volver a jugar y Lennon, Barkley y Funes Mori aún no están para jugar. Además, Koeman ha comentado que está realizando entrenamientos completos, pero todavía "es pronto para que vuelva" al equipo, seguirá entrenando y este martes jugará con el equipo sub 23. "Es un jugador importante para nosotros", concluyó Koeman.

Próximo rival: Brighton & Hove Albion

El partido de la octava jornada del Everton se disputará en el American Express Community Stadium. El próximo rival del Everton se encuentra situado en la decimocuarta posición, dos plazas por delante de los "Toffees".

Sobre el conjunto de Chris Hughton, el técnico del Everton ha comentado que será una "prueba difícil", ya que lo están haciendo bien en este inicio de temporada. "Han tenido dos victorias en sus últimos dos partidos que han jugado como locales, por lo que saldrán con confianza y será un partido complicado, como todos los de la Premier League.