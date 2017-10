Previa Liverpool - Manchester United: el clásico inglés

Google Plus

Marcus Rashford puede ser una de las claves para Manchester United | Foto: @ManUtd

Es quizás el duelo por excelencia en Inglaterra, el que todo aquel que se llame “fanático del fútbol” tiene que ver al menos una vez en su vida. Un Liverpool – Manchester United siempre es motivo de sentarse frente al televisor y disfrutar de 90 minutos llenos de buen fútbol entre los dos clubes más históricos y galardonados de Inglaterra.

Para este clásico, el Liverpool llega bastante golpeado, no solo por los resultados recientes, sino también por la lesión de uno de sus jugadores más importantes en este inicio de temporada, Sadio Mané. Además, Philippe Coutinho y Roberto Firmino están en duda debido a que jugaron entresemana con Brasil, por lo que, de disputar el encuentro ante el Manchester United, llegarían con la recuperación física justa.

En cambio, todo es felicidad en la vereda de Old Trafford, puesto que los resultados sonríen y el club pasa por un gran momento a nivel futbolístico. Además, la gran noticia de la semana pasó por el cada vez más cercano regreso a las canchas de Zlatan Ibrahimovic, quien se espera que en noviembre comience con los entrenamientos, luego de su lesión, y ya en enero estará disponible para ser convocado, con el partido ante el Arsenal como objetivo.

Para la remontada, una victoria sería esencial

Liverpool ha comenzado con un andar muy irregular en esta Premier League. Luego de vencer categóricamente al Arsenal, comenzó a sufrir grandes altibajos que terminaron destruyendo la confianza de una plantilla que ahora debe lidiar con varios lesionados. El más reciente es Sadio Mané, quien sufrió una lesión durante este parón de selecciones y no estará disponible para el duelo ante Manchester United.

"Gracias a Dios todavía podemos jugar fútbol sin Sadio. Muchos equipos perdieron jugadores durante este parón internacional. No fue sólo Sadio, sino también Fellaini y muchos otros jugadores. La buena noticia es que solamente fue Sadio y nadie más. Podemos jugar sin él", aseguró Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp no se preocupa por la ausencia de Mané | Foto: Liverpool TW

Como si no fuera suficiente, la proximidad entre este partido y el que disputó Brasil frente a Chile, el pasado martes, que sentenció la eliminación del conjunto chileno, puede quitar de la convocatoria, o al menos restarle minutos, a Philippe Coutinho y Roberto Firmino, dos hombres fundamentales para el entrenador alemán.

De hecho, Coutinho volvió a ser noticia esta semana por una supuesta posibilidad de transferencia invernal a Barcelona. Desde la dirigencia del conjunto catalán aseguraron que cuentan con el dinero necesario para obtener la ficha del futbolista brasileño, pero que no será sencillo. Para ello, apelarán al rumor de una promesa entre dirigentes del Liverpool y Coutinho, quienes le habrían prometido al jugador que si permanecía seis meses más en la institución de Anfield Road, en el mercado de fichajes de invierno podría emigrar al Camp Nou.

La vida es bella en Old Trafford

Al contrario que sus próximos rivales, la vida le sonríe a José Mourinho y sus dirigidos. Líderes de la Premier League, junto a sus vecinos del City, con un funcionamiento aceitado que ya comienza a dar sus frutos, y el cada vez más cercano regreso de Zlatan Ibrahimovic, todo parece marchar sobre ruedas en Manchester United, a tal punto que ni siquiera se ha extrañado aun al lesionado Paul Pogba.

Romelu Lukaku es la pieza clave del United | Foto: @ManUtd

Cierto es que este será el primer gran examen para la escuadra de “Mou”, pero la ilusión en los fanáticos permanece intacta, y una victoria podría colgarles definitivamente el cartel de candidatos. En la plantilla lo saben, y es por eso que nadie quiere perderse este encuentro, pese a haber muchos jugadores que tuvieron compromisos con sus Selecciones Nacionales, como es el caso de Romelu Lukaku, quien jugó solo unos minutos con Bélgica a comienzos de esta semana, para así llegar en óptimas condiciones.

Quien no puede decir lo mismo es Michael Carrick, el cual permanece lesionado. Tampoco será de la partida Marouane Fellaini, quien había ganado su lugar como titular ante la lesión de Paul Pogba, pero también sufrió un inconveniente físico. "¿Michael Carrick? Sé que no puede jugar, lo sé. Lukaku se ve bien, y eso es todo", sentenció Mourinho, fiel a su estilo de concentrarse en los jugadores que tiene disponibles.

“Es hermoso jugar en Anfield”

José Mourinho le descartó presión al ambiente de Anfield Road | Foto: @ManUtd

José Mourinho se mostró escéptico con aquellos que aseguran que el ambiente de Anfield podría influir negativamente en los jugadores del Manchester United. "Me sorprende que hablen al respecto como si fuera algo negativo y me sorprende aún más cuando antiguos jugadores de renombre hablan de esos ambientes como si fueran algo siniestro, algo que nos preocupe. En realidad, nos motiva. Es algo que queremos. Es algo que, si pudiéramos tenerlo en todos los partidos, lo tendríamos”, aseguró.

"Hablan del Old Trafford y, en este caso, de Anfield, como si fueran grandes problemas", continuó. "Pero nos produce gran satisfacción, eso es lo que queremos. Nunca he visto a un jugador que se queje de un ambiente demasiado intenso. Nos quejamos cuando el ambiente es tibio. Cuando jugamos en casa y no vemos el entusiasmo de la gente, entonces sí nos quejamos.

La historia es del Manchester United

En el historial de este gran partido, el Manchester United es claro ganador. Habiéndose enfrentado en 45 oportunidades, los de Old Trafford vencieron en 23, mientras que Liverpool se quedó con la victoria en 16 ocasiones. 6 partidos terminaron en empates.

Wayne Rooney fue el autor del gol de la victoria | Foto: @ManUtd

El último enfrentamiento entre estos dos equipos, en Anfield Road, fue empate 0-0. La última victoria del Manchester United como visitante, por Premier League, data de enero del año pasado, cuando venció por 1-0 con gol de Wayne Rooney.

Árbitro

Martin Atkinson será la máxima autoridad dentro del campo de juego. Es árbitro internacional desde 2006. Su carrera comenzó a los 16 años y hoy es uno de los árbitros más respetados de la Premier League.

Posibles onces iniciales