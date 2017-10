Klopp: "En el Liverpool no podrías jugar así, pero para ellos está bien"

Google Plus

Klopp durante el partido. | Imagen: @LFC

El gran clásico de Inglaterra se resolvió con un empate a cero que no dejó nada contentos a los aficionados Reds. Con el control total del partido, los de Klopp no fueron capaces de superar la defensa ni al portero del Manchester United.

La colación del equipo de Mourinho fue una de las quejas del entrenador del Liverpool después del partido: “Vinieron a por un punto y lo consiguieron. No podrías jugar así en el Liverpool, pero está bien para el United. Nosotros queríamos ganar tres y no pudimos conseguirlo”.

El choque en Anfield fue dominado por los locales pero sin suerte de cara a gol, que no pudieron marcar: “Es difícil de juzgar. Creo otra vez que la actuación del equipo mereció los tres puntos”. El principal problema que tuvo el equipo fue a la hora de superar la férrea defensa de los Red Devils, que se plantaron muy bien en su cuarto de campo impidiendo las ocasiones: “Todo el mundo sabe que si un buen equipo como el United tiene esa defensa tan cercana, no tendrás 20 ocasiones”.

El entrenador del Liverpool tuvo una queja también para el arbitro en una acción de Coutinho. El centrocampista brasileño se echó el equipo a la espalda durante los 70 minutos y durante ese periodo, hubo una internada en el área que pudo ser penalti, o así lo vio Klopp: “Hubo un penalti claro, pero de nuevo no tuvimos suerte”. El partido del internacional brasileño no pasó desapercibido para nadie, ni para el entrenador teutón: “Tuvimos algunas actuaciones individuales brillantes en un partido muy difícil. Necesitamos continuar trabajando muy duro. Necesitamos un poco más de suerte”.

Pese a todo, el empate a cero no acompaña al técnico, que solo ha ganado un partido de los últimos ocho que ha jugado. Sin embargo, el alemán hace otra lectura: “Hemos perdido solo un partido en la Premier. Todos podemos ver que no estamos tan lejos del United. Creo que los chicos lo hicieron muy bien. Tenemos que pensar que nuestra actuación y nuestra situación después de este partido no son malas. Quisimos ganar, todo el mundo pudo verlo”.

Este empate viene después del reparto de puntos también en Newcastle, del que Klopp sacó una lectura positiva: “Vi cosas buenas pero sentía que fue injusto. Fuimos claramente mejores y tuvieron un gol de rebote. Estoy contento con muchas cosas. Sabemos que necesitamos resultados pero los conseguiremos si tenemos constancia como hoy”.

Por último, el entrenador Red quiso hablar sobre la parcela defensiva de su equipo, donde anularon casi todas las ocasiones del United: “Si no tienen muchas situaciones ofensivas entonces está claro que nuestra defensa lo hizo bien”. También habló del golpe que le dio Lukaku a Lovren durante la primera parte, aunque no quiso entrar en polémica: “No lo vi. Es algo que vosotros tenéis que juzgar. No pude verlo”.