Mourinho: "La segunda parte fue una partida de ajedrez"

Mourinho en su visita a Anfield. | Imagen: www.manutd.com

José Mourinho era uno de los hombres más contentos en Anfield. Su sistema defensivo funcionó ante los Reds y arañó un punto muy importante para seguir con la buena forma en Premier League.

El entrenador portugués analizó lo deparado en la primera parte, en la que tuvieron una clara ocasión en contra y otra a favor que no se pudieron materializar: “En el primer tiempo, tuvimos el balón y fuimos compactos. Ellos jugaron con un centro del campo muy fuerte durante 90 minutos, pero en la segunda parte, no tenía nadie en el banquillo para cambiar la dirección del partido. Pese a eso, tuvimos algunos tiros. Creo que ellos tenían miedo de nuestro contraataque”.

Con el paso de los minutos y los cambios, el United intentó ir más arriba al menos con los cambios, pero sin suerte en el marcador: “Solo intenté mejorar el área atacante donde podría sorprenderles, pero ellos siguieron con una fuerte organización en el centro del campo. Estaba esperando que Klopp rompiera el juego un poco más, pero no lo hizo”. Finalmente valoró el botín obtenido en un difícil partido: “Es bueno”.

Las opciones de banquillo que puso en marcha Mourinho fueron Lingard, Rashford y Lindelof, pero no pudieron cambiar el sentido del partido, siempre hacia la portería de De Gea: “El rival estuvo bien hoy, pero nosotros jugamos nuestro partido. Al principio tuvimos algunas buenas ocasiones y un buen control del partido. En la segunda mitad, Matic estaba cansado y no tenía soluciones en el banco. Lo intenté con los cambios, dar algo de dinamismo pero perdimos poder y energía en el centro del campo”.

Los dos ingleses que entraron en la segunda mitad fueron un intento de romper el partido con más velocidad, pero no le salió bien y al menos sacó un punto: “No lo pudieron hacer. Creo que el Liverpool estuvo muy bien en defensa, mucha presión. La única ocasión que tuve de cambiar la dirección fue metiendo jugadores con velocidad y quizá, ellos iban a cambiar su formación, pero no lo hicieron. En la segunda parte fue como una partida de ajedrez pero mi oponente no me abrió la puerta para que ganara el partido”.

En la última pregunta ante los medios, el técnico comentó cuál era su intención al plantear ese sistema ante el Liverpool en Anfield: “Vine a por los tres puntos pero en la segunda mitad lo sentí difícil con el partido y la dinámica tal y como estaba. Estaba esperando que Jürgen cambiara algo para ir más arriba, pero se mantuvo con los tres centrocampistas fuertes y tenía control. Con los cambios, a veces, esperaba que mi equipo hiciera algo pero no podría hacer nada sin un centrocampista en el banquillo”.