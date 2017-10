Rooney rescata un punto

La Premier League volvía para Brighton & Hove Albion y Everton después del parón de selecciones. Los locales buscaban la victoria para hacerse fuertes en casa, una de las claves para lograr al ascenso y los visitantes necesitaban los tres puntos para alejar las críticas sobre el rendimiento del equipo pero ninguno de los dos equipos consiguió vencer y el encuentro acabó con empate 1-1.

El Brighton salió sin grandes novedades en el once aunque destacaba la ausencia de Hemed en punta. Por parte del Everton, Koeman volvió a alinear un 4-4-2 en el que Williams no formó parte de la línea defensiva y ocupó su puesto Jagielka, que había salido del once desde que Koeman no forma con tres centrales, el joven Vlasic salió de titular y estuvo bastante participativo y arriba jugaron Rooney y Calvert-Lewin.

Pocas ocasiones y poco fútbol

El encuentro comenzó con el Everton siendo el equipo que tenía la posesión del balón mientras que el Brighton se mantenía replegado atrás en busca de recuperar algún balón para poder salir rápido al contragolpe.

Pese a la superior posesión del Everton, los de Koeman no consiguieron tener profundidad, intentándolo sobre todo con disparos desde fuera del área o en jugadas a balón parado que no generaron mucho peligro. Los de Hughton no encontraron los espacios al salir al contragolpe y tuvieron pocas oportunidades aunque tuvieron una doble ocasión con dos disparos desde dentro del área que fueron bloqueados por los defensores del Everton.

Con el 0-0 se llegó al descanso con la sensación de que ninguno de los dos equipos había hecho méritos para ir por delante en el marcador y que el empate era justo.

Gueye intentando recuperar el balón. Foto: Premier League.

Los goles llegaron en los minutos finales

En la segunda parte, el Brighton comenzó con algo más de protagonismo con el balón pero con el mismo resultado que el Everton, sin profundidad y sin encontrar los espacios en la defensa rival.

La primera oportunidad de la segunda parte fue para el Everton, en una internada por banda derecha de Holgate que el lateral finalizó con un potente disparo que Ryan consiguió despejar.

En estos minutos, Vlasic fue de lo más destacados y el poco peligro del Everton pasó por sus botas con centros laterales o en una ocasión en la que se dio la vuelta librándose de su marca pero en el momento de disparar resbaló y no pudo disparar bien.

La réplica del Brighton llegó con algunos disparos desde fuera del área y en un disparo desde dentro del área de Knockaert que consiguió bloquear Keane pero el marcador no se movería hasta los últimos minutos.

En el minuto 82 llegó el gol del Brighton en una jugada que empezó en la banda derecha con una buena jugada de Bruno y que tras varios rechaces, el cuero le llegó a Knockaert poniendo el 1-0.

Después del gol, el Everton buscó el gol del empate pero no llegaría hasta el minuto 90, cuando el colegiado señaló penalti sobre Calvert-Lewin. El encargado de disparar fue Rooney que consiguió transformarlo y dar a su equipo un punto 'in extremis'.

Knockaert en el gol del Brighton. Foto: Premier League.

Este resultado deja al Brighton en decimocuarta posición y al Everton en decimosexta pero con los mismos puntos, ocho. La situación de los de Koeman no parece mejorar, el proyecto no está obteniendo los resultados esperados y salvar un punto en el minuto 90 contra un recién ascendido no ayuda a alejar las críticas. Pese a que la directiva afirmó que confían en Koeman, si lo resultados siguen sin ser buenos, el puesto del holandés corre peligro.