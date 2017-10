Mourinho no se retirará en el United

Mourinho durante una rueda de prensa con el Manchester United (manutd.com)

Mourinho no es uno más, es The Special One. Por ello, cada vez que habla no deja indiferente a nadie. Todo el mundo conocía el deseo de Mou por entrenar a su selección y a otros clubes tras el United, pero en una entrevista a la cadena francesa TF1 lo ha confirmado.

El dos veces ganador de la Champions parece haberse arrepentido de sus declaraciones de julio, donde afirmó que podría entrenar 15 años más a los red devils. "Estoy preparado para los siguientes 15 años diría yo. ¿Aquí? ¿Sí, por qué no?". Pero parece ser que Jose ha cambiado de idea con respecto a sus pensamientos veraniegos. "Lo que puedo decir es que soy un entrenador todavía con preocupaciones, ambiciones, con el deseo de hacer cosas nuevas y no creo... estoy seguro de que mi carrera no terminará aquí", afirmó recientemente.

El entrenador tuvo sospechosas palabras sobre París. "Mi hijo, que vive en Londres, decidió ir a París y no a Manchester a ver un partido" declaró. "¿Por qué París? Porque en este momento, Paris tiene algo especial. Hay magia, juventud y calidad, es fantástico", continúo. La prensa inglesa se ha tomado las declaraciones como un guiño al PSG y apuntan a una posible salida del setubalense al equipo de Nasser Al-Khelaïfi. Pero por el momento, son solo eso... rumores.

Las cifras avalan a Mou

Mourinho nunca ha aguantado más de cuatro años en un mismo club. Su máxima estancia es la de su primera etapa en el Chelsea, donde duró cuatro años. El portugués recaló en el club inglés tras su exitosa etapa en Porto. El portugués entrenó tres temporadas al club de los dragones, donde ganó, entre otras cosas, dos ligas, una UEFA y una Champions.

Mourinho tras ganar la Champions con el Porto (fcporto.pt)

El éxito logrado tras ganar la Champions en 2004 le valió el pase al Chelsea. En Londres fue feliz durante cuatro años, su récord de permanencia. Pese a no ganar la ansiada Champions con los blues, levantó seis títulos, dos Premier Leagues incluídas. Tras cuatro maravillosos años partió a Milán, para hacerse cargo del Inter de Milan. Mourinho tuvo la dificil tarea de igualar a Mancini, que inauguró una exitosa etapa desde 2004 a 2008. Lo logró, y con creces. Tras solo dos años en el que hizo pleno de Scudettos y ganar el triplete en su segunda temporada.

En 2010 marcharía a Madrid, en una etapa con más luces que sombras, pero clave para los títulos posteriores madridistas. En 2013 marcharía de vuelta a Chelsea, donde sería despedido a mitad de su tercera temporada. Recalaría en Manchester, donde actualmente entrena al 20 veces campeón de liga. Lleva una temporada y media.

Su sueño es entrenar a una selección

Mourinho nunca ha escondido su deseo de entrenar a una selección, y las dos más posibles son Portugal e Inglaterra. Así que hasta que no entrene a una escuadra nacional, es difícil que el portugués ponga fin a su carrera. En 2007 ya coqueteó con la FA para ser nombrado el manager de los Tres Leones. Fue su esposa, Matilde Faria, la que le convenció para no aceptar esa responsabilidad

Por otra parte, Jose ya declaró en su momento que su sueño era acabar su carrera como entrenador de Portugal. "No durante mi carrera, sino para finalizar mi carrera", declaró en 2014 al ser respondido sobre el asunto en una entrevista para Yahoo!. "El trabajo es para mí, cuando mi carrera esté acabando, el trabajo es para mí cuando me de cuenta de que necesito un descanso... pero por el momento quiero jugar muchas competiciones". Esto refuerza más aún sus palabras sobre que el United no será su último trabajo.

El Chelsea, el equipo de su corazón

La relacción de Mourinho con el Chelsea es de amor y odio. Antes era idílica, las dos partes se amaban, incluso el portugués había arreglado sus problemas con el magnate dueño del equipo londinense, Roman Abramovich. El de Setubal, tuvo dos etapas en el Chelsea, en la última fue despedido a mitad de temporada por sus malos resultados, el equipo finalizó onceavo. Este despidó frustró las pocas esperanzas de que el portugués se convirtiese en el Ferguson de los londinenses.

Mourinho en una rueda de prensa con el Chelsea (chelseafc.com)

En su mayoría, la afición blue tiene en gran estima al entrenador, pero una parte no le perdona que cambiase el Chelsea por el Manchester United. "Ya no eres The Special One" coreó parte de la afición blue cuando visitó Stamford Bridge con los red devils. "Judas sigue siendo el número 1", respondió Mourinho. Pese a ello, el Chelsea sigue en el corazón de Mou.