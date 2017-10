Pep Guardiola: "Aprendo mucho de Sarri"

Pep Guardiola en rueda de prensa | Foto: Manchester City.

Pep Guardiola, muy fiel a sus principios, tiró de humildad y gran reconocimiento a la hora de hablar del rival. Todo un Napoli de Maurizio Sarri que está dispuesto a sorprender y desbaratar los planes del míster en cuestión, el cual analizó en profundidad la escuadra visitante y su organización.

"Algo habrá que cambiar contra el Napoli, pero nos adaptaremos. Juegan muy distinto a lo que hacemos normalmente en la Premier League y por ello es obligatorio saber amoldarse", dijo Guardiola sobre la táctica que planteará ante el conjunto napolitano.

Estilo del Napoli y Sarri

"Ellos hacen muchas cosas y además perfectamente. No es un equipo que vaya a esperar, van a presionar ya que saben crear el juego muy bien. En el medio tienen futbolistas que pueden correr a la espalda y leer el sistema. Cuando tienen que correr hacia atrás, lo hacen. Su portero tiene mucha experiencia. No es un secreto que son buenos", añadió el entrenador español.

"Le han ganado a la Roma, a la Lazio... No lo digo para distraerlos, es lo que creo. Pero si el presidente del Napoli prefiere que diga que son un desastre, lo diré. Me gusta mucho verles y aprendo mucho de los equipos de Sarri. La primera vez que tuve constancia de cómo jugaban sus equipos fue en el Empoli. Para mí es fascinante tener este reto para intentar ganarlos", aseguró Pep.

Además, Guardiola afirmó que es incuestionable el nivel del conjunto napolitano y que están en el top de los equipos europeos: "El Napoli está entre los tres mejores del panorama europeo. Los otros dos nombres me los quedo para mí. En los últimos años los equipos españoles han dominado Europa y los que estamos fuera tenemos que intentar estar ahí. Para ello debemos ganarles en el campo. El Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético, las selecciones absoluta e inferiores. Todos han tomado Europa y el mundo en la última década", aseguró.

El nivel de De Bruyne

Pep también hizo referencia al gran nivel que viene mostrando el volante ofensivo belga: "Lógicamente está lejos de Messi, pero por supuesto que De Bruyne es uno de los mejores del mundo. Me encantaría que todos mis jugadores alcanzasen el nivel de Messi porque ganaríamos muchos partidos, pero no pondré esa presión sobre De Bruyne. Todos le aman y es muy humilde. Lucha y presiona. En el pasado he leído muchas veces que hay jugadores como Messi, pero eso no es posible".

Por último, Guardiola dejó unas palabras sobre Pepe Reina, con quien compartió un tiempo en Bayern Munich: "Fue un placer contar con él. Es un gran líder. Ayuda a sus compañeros y hasta al entrenador. Tiene todo para ser un gran míster. No tengo nada que añadir porque su trayectoria habla por sí sola. Sería inútil. Es un portero extraordinario que, además, en el día a día ayuda a que nuestras vidas sean mejores".