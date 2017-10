Hugo Lloris: "Podemos poner en jaque al que es, posiblemente, el mejor equipo del mundo"

Hugo Lloris, portero del Tottenham. Foto: UEFA.

Es sin duda uno de los mejores partidos de la jornada en Champions, y es que media Europa tendrá puestos sus ojos en el Real Madrid - Tottenham. El partido se disputará mañana, martes 17 de octubre en el Santiago Bernabeu, a las 20:45, habitual horario de Champions. Además de partidazo es un encuentro en el que los dos contendientes llegan exactamente igualados. Ambos equipos han cosechado los mismos puntos, seis, pero no solo eso, ambos han marcado seis goles y encajado solo uno.

Como es normal el día antes del partido, se celebra la rueda de prensa, del Tottenham ha sido Hugo Lloris el jugador que ha hablado. El galo ha tenido palabras para Cristiano y sus compañeros de selección: Benzema y Varane. También ha destacado a Cristiano y a la estrella de su equipo, Harry Kane.

Lloris cree que Cristiano es un jugador fantástico, pero que el Madrid es mucho más que su estrella: "Ya lo saben todos, es maravilloso lo que ha conseguido durante su carrera es increíble. El Madrid no es solo él, vamos a intentar parar a todo el equipo, tiene jugadores maravilloso, va a ser complicado y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para ganar al Real Madrid".

Sobre Varane, cree que es top mundial pese a su juventud: "Tengo un gran respeto por él, es uno de los mejores del mundo, ha ganado muchísimos trofeos aunque es muy joven, es muy importante para el Real Madrid. Va a ser un placer encontrarme con él".

De Benzema, reconoce su gran calidad, pero prefiere no hablar de los problemas extra deportivos del atacante en la selección: "Es uno de los mejores del mundo y ya lleva jugando muchos años, está haciendo un gran trabajo. Es uno de los más importantes del equipo, no es fácil jugar tantos años a este nivel. Sólo puedo sentir respeto por ello, en caso de la selección no me corresponde a mi hablar".

Harry Kane es uno de los mejores del mundo pese a solo contar con 24 años. Lloris lo sabe y lo ha valorado en la rueda de prensa: "Como jugador aunque es muy joven está aprendiendo a una velocidad de vértigo, es el máximo goleador de Inglaterra y tiene potencial para tener una gran carrera profesional. Con él podemos tener ambición y seguir creciendo". Pese a ser una estrella, su ética de trabajo es admirable según el francés: "Su principal cualidad es la forma que tiene de acabar, esto es fruto de un gran trabajo, tiene talento pero trabaja muy duro".

El Tottenham se disputará la primera plaza con sus rivales de mañana. Lloris cree que el Madrid es un rival duro, pero cree que les darán guerra: "Ahora estamos centrados en el partido del Madrid, podemos poner en jaque al que es posiblemente el mejor equipo del mundo". El nizardo cree que la agresividad e ilusión serán claves mañana: "Vamos a tratar de dominar y ser agresivos, de disfrutar porque es un lugar maravilloso para jugar al fútbol. Ellos tienen más experiencia y tienen muchísimo talento, pero estamos todos encantados y deseando jugar este partido".